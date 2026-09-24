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Τα σακουλάκια νικοτίνης μπαίνουν κάτω από συγκεκριμένους κανόνες για τη σύνθεση, τη συσκευασία, την ασφάλειά τους για τα παιδιά και γενικά για τη διάθεσή τους στην κυπριακή αγορά.

Το κείμενο τροποποιητικών κανονισμών που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Υγείας και τέθηκε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, θέτει αυστηρές προϋποθέσεις και μεταξύ άλλων, υποχρεώνει τους κατασκευαστές ή εισαγωγείς να δίνουν αναλυτικά στοιχεία στην αρμόδια Αρχή προτού κυκλοφορήσουν ένα προϊόν.

«Κάθε σακουλάκι νικοτίνης δεν μπορεί να περιέχει περισσότερο από 16 χιλιοστόγραμμα (mg) νικοτίνης», σύμφωνα με τη σχετική τροποποίηση. Το όριο αφορά το κάθε σακουλάκι χωριστά και όχι το άθροισμα της νικοτίνης που περιέχεται σε ένα κουτί.

Οι πρόνοιες δεν σταματούν στην περιεκτικότητα. Απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά σακουλάκια με πρόσθετα, τα οποία, βάσει επιστημονικών στοιχείων, αυξάνουν σε σημαντικό και μετρήσιμο βαθμό την τοξική ή εθιστική επίδραση κατά την κατανάλωση. Με άλλα λόγια, η αρμόδια Aρχή θα πρέπει να γνωρίζει όχι μόνο πόση νικοτίνη περιέχει ένα προϊόν, αλλά και τι άλλο υπάρχει μέσα σε αυτό.

Πριν από την πρώτη διάθεση κάθε προϊόντος στην αγορά της Δημοκρατίας, ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας οφείλει να το κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στην αρμόδια Αρχή. Στο φάκελο θα περιλαμβάνονται η εμπορική ονομασία, η μάρκα και ο τύπος του προϊόντος, κατάλογος όλων των συστατικών με τις ποσότητές τους και η περιεκτικότητα σε νικοτίνη ανά σακουλάκι. Ζητούνται ακόμη πληροφορίες για τη δόση και την απορρόφηση της νικοτίνης κατά τη συνήθη ή ευλόγως προβλέψιμη χρήση, καθώς και διαθέσιμα τοξικολογικά δεδομένα.

Ο παραγωγός ή εισαγωγέας πρέπει επίσης να περιγράφει συνοπτικά τη διαδικασία παραγωγής και να δηλώνει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος. Αλλαγή στη σύνθεση, στην περιεκτικότητα σε νικοτίνη ή στην εμπορική ονομασία δεν περνά απαρατήρητη: κοινοποιείται πριν διατεθεί η τροποποιημένη εκδοχή. Η παύση διάθεσης γνωστοποιείται επίσης στην Αρχή.

Επιπρόσθετα, κάθε συσκευασία πρέπει να είναι ανθεκτική στο άνοιγμα από παιδιά, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 8317. Παράλληλα, θα φέρει προειδοποίηση υγείας.

Η ελληνική διατύπωση καθορίζεται αυτούσια: «Το προϊόν αυτό περιέχει νικοτίνη, η οποία είναι εξαιρετικά εθιστική ουσία. Η χρήση του δεν συνιστάται σε μη καπνιστές».

Η προειδοποίηση δεν θα μπορεί να περιοριστεί σε μια δυσδιάκριτη γωνιά. Πρέπει να εμφανίζεται στις δύο μεγαλύτερες επιφάνειες της μονάδας συσκευασίας και κάθε εξωτερικής συσκευασίας, καλύπτοντας τουλάχιστον το 32% καθεμιάς. Προβλέπονται μαύρα γράμματα σε λευκό φόντο και μέγεθος που επιτρέπει την ευανάγνωστη εμφάνισή της. Δεν επιτρέπεται να καλύπτεται από άλλα στοιχεία ούτε να γίνεται δυσανάγνωστη όταν ανοίγει το κουτί. Μόνιμα προσκολλημένη αυτοκόλλητη ετικέτα επιτρέπεται.

Στη συσκευασία πρέπει ακόμη να δίνονται οδηγίες ασφαλούς χρήσης και χειρισμού, προφυλάξεις ώστε παιδιά να μην καταπιούν το προϊόν ή εκτεθούν στη νικοτίνη, καθώς και πληροφορίες για το τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση κατάποσης. Αν ο διαθέσιμος χώρος δεν επιτρέπει ευανάγνωστες οδηγίες, αυτές θα παρέχονται σε συνοδευτικό έντυπο. Αριθμός παρτίδας ή αντίστοιχο αναγνωριστικό θα επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος.

Η ευθύνη των επιχειρήσεων συνεχίζεται μετά την κυκλοφορία. Κατασκευαστές και εισαγωγείς θα τηρούν σύστημα συλλογής πληροφοριών για πιθανές βλαβερές συνέπειες στην υγεία. Αν κρίνουν ότι σακουλάκια που κατέχουν ή διαθέτουν δεν είναι ασφαλή, δεν είναι καλής ποιότητας ή δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις, οφείλουν να λάβουν αμέσως διορθωτικά μέτρα ή, όπου χρειάζεται, να τα αποσύρουν ή να τα ανακαλέσουν.