Στο νομικό πλαίσιο για την προστασία της Υγείας (έλεγχος του καπνίσματος), επιδιώκει ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης να ενταχθούν τα σακουλάκια νικοτίνης.

Πρόκειται για λευκά φακελάκια τα οποία δεν περιέχουν καπνό, αλλά περιέχουν νικοτίνη και αρωματικές ουσίες. Τα συγκεκριμένα σακουλάκια τοποθετούνται κάτω από το χείλος και ανάμεσα στα ούλα απορροφώντας την νικοτίνη. Συνήθως κυκλοφορούν σε διάφορες γεύσεις.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την πρόταση νόμου θα θεσπιστεί ρυθμιστικό πλαίσιο κυκλοφορίας και ελέγχου των συγκεκριμένων προϊόντων λόγω της απουσίας νομικού πλαισίου στην Κύπρο και στην Ευρώπη με στόχο την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών και την πάταξη του λαθρεμπορίου.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης, μιλώντας στο philenews, δήλωσε πως τα σακουλάκια νικοτίνης κυκλοφόρησαν το 2024 στην αγορά της Κύπρου, σε σημεία πώλησης καπνικών ως καταναλωτικό προϊόν χωρίς τις απαραίτητες ρυθμίσεις από το υπουργείο Υγείας και το υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή, όπως εξήγησε, τις ρυθμίσεις κυκλοφορίας και φορολόγησης με ειδικό φόρο κατανάλωσης. «Τα σακουλάκια νικοτίνης που κυκλοφόρησαν τότε στην Κύπρο ήταν κατά βάση από κινεζικές εταιρείες με υψηλές περιεκτικότητες νικοτίνης» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, σημείωσε , πως το υπουργείο Υγείας με ανακοίνωση του τα χαρακτηρίζει προσωρινά σαν φαρμακευτικά προϊόντα έτσι ώστε η κυκλοφορία τους να εγκρίνεται κάθε φορά από τις φαρμακευτικές υπηρεσίες και να διατίθενται στην αγορά σαν φάρμακο, ενώ πωλούνται μόνο στα φαρμακεία. «Προφανώς δεν είναι φάρμακο και από όσο γνωρίζουμε καμία εταιρεία δεν έχει ζητήσει τέτοια έγκριση αφού δεν είναι φάρμακο. Σήμερα δεν πωλούνται σε κανένα φαρμακείο. Το αντίθετο, υπάρχουν πληροφορίες οτι πωλούνται παράνομα σε κάποια σημεία πώλησης και δεν υπάρχει έλεγχος για τη δημόσια υγεία ενώ ταυτόχρονα χάνονται δημόσια έσοδα» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΔΗΚΟ τα σακουλάκια νικοτίνης κυκλοφορούν ήδη σε περίπου 50 χώρες ως προϊόν καπνού και νικοτίνης. «Βεβαίως έχουν ρυθμιστεί αντίστοιχα με αυστηρή νομοθεσία στην Ελλάδα και φορολογούνται αντίστοιχα ως προϊόν καπνού και νικοτίνης» κατέληξε.