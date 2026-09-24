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Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, συναντάται σήμερα, Πέμπτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη, για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 17.55 ώρα Κύπρου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού.

Νωρίτερα, στις 16:00 (ώρα Κύπρου), ο Πρόεδρος θα παρακαθίσει σε πρόγευμα εργασίας που διοργανώνουν οι Antenna Group και Atlantic Council με θέμα την «Εδραίωση της συνεργασίας ΕΕ-Κόλπου για την περιφερειακή ασφάλεια και ευημερία», κατά το οποίο θα προβεί σε παρέμβαση.

Στις 20:00 ώρα Κύπρου ο Πρόεδρος θα παραθέσει γεύμα προς τους Μόνιμους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απηύθυνε την Τετάρτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καλώντας τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή.

ΚΥΠΕ