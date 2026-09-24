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Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 βαθμών καταγράφηκε το πρωί στη νοτιοανατολική Τουρκία, προκαλώντας αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή της Σανλιούρφα.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD), ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:40, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στην περιοχή Καρακιοπρού.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası hastanede bulunan vatandaşlar kendilerini dışarı attılar.#şanlıurfa #karaköprü #deprem pic.twitter.com/gbmnK21Y61 — İzlek Haber (@izlekhaber) September 24, 2026

#SONDAKİKA Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu'da hissedilen depremin:



– AFAD, depremin Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5,4 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı. (Habertürk) pic.twitter.com/BJehBldJSL September 24, 2026

Μετά τον σεισμό πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στο Ντιγιαρμπακίρ, τη Σανλιούρφα, το Αντιγιαμάν και το Γκαζιαντέπ, περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στο επίκεντρο του προηγούμενου καταστροφικού σεισμού το 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Συρία και το Ιράκ.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Καντιλί ανακοίνωσε το μέγεθος του σεισμού 5,8 βαθμούς, ωστόσο το AFAD κάνει λόγο για 5,4 βαθμούς.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

protothema.gr