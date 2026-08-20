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Αναφορές πολιτών για σεισμική δόνηση στην Κύπρο καταγράφονται την τελευταία ώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επίσημα σεισμολογικά δεδομένα που να επιβεβαιώνουν το συμβάν.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η δόνηση έγινε αισθητή κυρίως σε περιοχές της Λεμεσού και είχε μικρή διάρκεια.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) αναφέρει ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχουν επίσημα δεδομένα που να επιβεβαιώνουν ότι σημειώθηκε σεισμός.