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Εντός των ποσοτήτων που είχαν ήδη συμφωνηθεί τον Μάρτιο εκτιμούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι πρέπει να παραμείνει η έκτακτη απελευθέρωση έως 100 εκατ. βαρελιών ντίζελ και αργού πετρελαίου, που ανακοίνωσε η G7 την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με υπόμνημα που επικαλείται το Bloomberg, μεταξύ των κρατών μελών διαμορφώνεται ευρεία συμφωνία ότι η υλοποίηση της συμφωνίας δεν θα απαιτήσει πρόσθετες ποσότητες από τα αποθέματά τους.

Το ζήτημα εξετάστηκε σε συνάντηση αξιωματούχων της ΕΕ το πρωί της Τετάρτης. Αρκετές χώρες ζήτησαν αξιολόγηση των επιπτώσεων από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) πριν από τις επόμενες κινήσεις.

Η συμφωνία της G7, την οποία ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ακολούθησε την απειλή της κυβέρνησης Τραμπ για απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, εάν οι ευρωπαϊκές χώρες δεν ενίσχυαν τις προσπάθειες περιορισμού των τιμών-ρεκόρ του καυσίμου. Μετά την ανακοίνωση, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου και ντίζελ υποχώρησαν.

Βασικό σκέλος της συμφωνίας είναι η επίσπευση της διάθεσης ντίζελ από τα αποθέματα. Ωστόσο, σύμφωνα με το υπόμνημα, αυτό θα ήταν εφικτό μόνο για μικρές ποσότητες, ενώ καμία χώρα της ΕΕ δεν δεσμεύτηκε ρητά για απελευθέρωση εντός 20 ημερών.

Η Γαλλία και η Ιταλία ενδέχεται να εξετάσουν τη διάθεση πρόσθετων ποσοτήτων ντίζελ, πέραν των δεσμεύσεων του Μαρτίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί απόφαση.

Οι εκπρόσωποι των δύο χωρών στις Βρυξέλλες δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλιο, ενώ εκπρόσωπος της ΕΕ δεν απάντησε αμέσως σε σχετικό αίτημα.

Οι τιμές του ντίζελ έχουν αυξηθεί απότομα λόγω του πολέμου στο Ιράν και των επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια. Η άνοδος εντείνει την πίεση στον Τραμπ για μείωση του κόστους των καυσίμων, ιδιαίτερα για τους αγρότες, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι υπάρχει κρίση τιμών, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι, επί του παρόντος, δεν διαπιστώνεται κίνδυνος για τον εφοδιασμό.

Ο IEA, ο οποίος συντονίζει τις διεθνείς απελευθερώσεις αποθεμάτων, αναμένεται να πραγματοποιήσει την Τετάρτη μια πρώτη συζήτηση σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα επόμενα βήματα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Το συμβούλιο θα επανέλθει την επόμενη εβδομάδα, στην τακτική τριμηνιαία συνεδρίασή του. Νέα συνάντηση των χωρών της ΕΕ έχει προγραμματιστεί για τις 4 μ.μ. της Τετάρτης, στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας της Ενεργειακής Ένωσης.

Πηγή: Bloomberg