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Μόνη της, από την αρχή μέχρι το τέλος, έγραψε η Άννα Βίσση την απάντησή της προς τον Νίκο Καρβέλα, όπως αποκάλυψε το πρωί της Τετάρτης ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στον Alpha.

«Θέλω να γνωρίζετε πως την επιστολή αυτή την έγραψε από την αρχή μέχρι το τέλος μόνη της η Άννα Βίσση χωρίς τη συμβολή κανενός», είπε ο κ. Δημητρακόπουλος.

Όπως πρόσθεσε, η τραγουδίστρια του έστειλε το κείμενο μέσα στη νύχτα, λίγες ώρες πριν δημοσιοποιηθεί.

«Μου την έστειλε στις 3:20 τα ξημερώματα, την διάβασα και δεν μπόρεσα να κάνω καμία παρέμβαση, δεν χρειάστηκε, ήταν απίστευτα καλογραμμένη».

Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση αναφέρθηκε στη συνέχεια και στη νομική διάσταση της κόντρας, επισημαίνοντας ότι ο Νίκος Καρβέλας, ως δημιουργός των τραγουδιών, έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει στην τραγουδίστρια να τα ερμηνεύει.

«Ο Νίκος Καρβέλας ως συνθέτης και στιχουργός μπορεί βάσει νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Αυτό είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός. Αν ο Νίκος Καρβέλας αποφασίσει να το κάνει τότε θα υπάρχουν απώλειες και για τις δύο πλευρές. Αν πάρει μία τέτοια απόφαση ο κύριος Καρβέλας εμείς θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ακόμη ότι, μετά τη χθεσινή δημόσια τοποθέτηση του Νίκου Καρβέλα, δεν υπάρχει πρόθεση για εξωδικαστική συνεννόηση.

«Κανένας εξωδικαστικός συμβιβασμός με τον Νίκο Καρβέλα, αυτή την εντολή έχω μετά το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο συνθέτης».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η θέση της Άννας Βίσση είναι πως οποιαδήποτε διαφορά υπάρχει μπορεί να κριθεί από τη Δικαιοσύνη.

«Η κυρία Βίσση απαντά στον Νίκο Καρβέλα πως μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να αποφασίσει».

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε και στην οικονομική διάσταση της υπόθεσης, λέγοντας ότι κλήθηκε να εμπλακεί από τον Γιάννη Κούστα, τη Δήμητρα Κούστα και την Άννα Βίσση.

«Με κάλεσαν ο Γιάννης Κούστας, η Δήμητρα Κούστα και η Άννα Βίσση και μου είπαν ότι υπάρχει μία αξίωση από τον Νίκο Καρβέλα, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ που δεν έχει καμία νομιμοποιητική βάση».

Περιγράφοντας, τέλος, το κλίμα που επικρατούσε όταν ανέλαβε την υπόθεση, πρόσθεσε:

«Όταν κλήθηκα μου είπαν όσα αναφέρονται στην επιστολή της κ. Βίσση και όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε μία ένταση, γιατί δεν καλείς δικηγόρο εάν δεν υπάρχει ένταση».

protothema.gr