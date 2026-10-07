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Η Αννίτα Δημητρίου χωρίς τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Γιώργο Παμπορίδη δεν μπορεί να εκλεγεί. Ο Αβέρωφ χωρίς την Αννίτα και τον Παμπορίδη δεν μπορεί να εκλεγεί. Και ο Παμπορίδης χωρίς την Αννίτα και τον Αβέρωφ δεν μπορεί να εκλεγεί. Με αυτή τη λογική, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και πρώην υπουργός Υγείας προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για συνεννόηση των τριών. Στόχος μια από κοινού συμφωνία για ένα και μόνο υποψήφιο που θα κατέλθει στις προεδρικές εκλογές με τη στήριξη των άλλων δύο και θα τις κερδίσει.

Ο Γιώργος Παμπορίδης συμμερίζεται την ανησυχία πολλών στον Δημοκρατικό Συναγερμό ότι η σημερινή εσωστρέφεια και η κάθοδος στις προεδρικές εκλογές τριών υποψηφίων με ιστορικό στο κόμμα θα έφερνε την παράταξη ένα βήμα πριν από την καταστροφή. Για τον κίνδυνο ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ να μείνει για δεύτερη διαδοχική φορά εκτός δευτέρου γύρου προειδοποιούν εδώ και μέρες πολλά και σημαίνοντα στελέχη.

Την πρόθεση του για μια ύστατη προσπάθεια με στόχο τη συνάντηση των τριών στα γραφεία του κόμματος και όχι σε κάποια ψαροταβέρνα, όπως σημείωσε αστειευόμενος, γνωστοποίησε με σαφήνεια σήμερα το πρωί μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη. Ο ίδιος πλασάρει τη δική του υποψηφιότητα ως εκείνη που μπορεί να αποτελέσει μια μέση οδό και να υπηρετήσει τον ΔΗΣΥ έξω από πάθη και προς όφελος των πολιτών.

Ο κ. Παμπορίδης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι μια εκλογική διαδικασία με τοξικότητα «θα ποτίσει το δέντρο του διχασμού» και έστειλε το μήνυμα ότι ο ίδιος αν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη που μπορεί να επιτρέψει την απόσυρση της δικής του υποψηφιότητας, δεν θα διστάσει να το κάνει.

Προσπάθειες έγιναν ξανά

Από το περιβάλλον της προέδρου του ΔΗΣΥ βγαίνει προς τα έξω το μήνυμα ότι η ίδια ποτέ δεν ήταν αρνητική για πραγματοποίηση τέτοιου είδους διαβουλεύσεων, με γνώμονα την ενότητα του κόμματος.

Κύκλοι προσκείμενοι στην Αννίτα Δημητρίου με τους οποίους ήρθε σε επαφή το philenews, υπενθύμισαν ότι παρόμοιες προσπάθειες είχαν γίνει και στο παρελθόν, με τελευταία τη σύγκληση σύσκεψης πριν από το Πολιτικό Γραφείο της περασμένης Παρασκευής. Άλλες πηγές μας επιβεβαίωσαν ότι υπήρξαν πρωτοβουλίες εντός καλοκαιριού από στελέχη της ηγετικής πυραμίδας, οι οποίες ωστόσο δεν καρποφόρησαν. Στο επίκεντρο των προσπαθειών ήταν και η διενέργεια δημοσκοπήσεων πριν καταλήξουν στον υποψήφιο με τον οποίο το κόμμα θα μπορούσε να κερδίσει τις εκλογές.

Στο Πολιτικό Γραφείο την Παρασκευή και στη σύσκεψη που είχε προηγηθεί δεν ήταν παρών ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος με επιστολή είχε ενημερώσει την ηγεσία του ΔΗΣΥ ότι θα βρισκόταν στο εξωτερικό. Ο Γιώργος Παμπορίδης ήταν εκεί και συνομίλησε με την πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη της ηγεσίας, πριν ληφθεί συλλογικά η απόφαση για παράταση δύο εβδομάδων στις εσωκομματικές διαδικασίες.

Δεν αλλάζει ρότα ο Αβέρωφ

Από το στρατόπεδο του Αβέρωφ Νεοφύτου, για την ώρα, δεν διαφαίνεται να βλέπουν ζεστά την όποια πρωτοβουλία. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο ίδιος εμμένει προς το παρόν σε μια θέση την οποία έχει διατυπώσει αρκετές φορές το τελευταίο δεκαήμερο, ότι «ο Αβέρωφ δεν πρόκειται να συρθεί πίσω από τον οποιονδήποτε».

Είναι εμφανές από όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του τέως προέδρου του ΔΗΣΥ πως δεν είναι διατεθειμένος να χάσει το πάνω χέρι στην πρωτοβουλία των κινήσεων. Ενδεικτική είναι και η επιμονή του, παρά τις συνεχείς και πιεστικές ερωτήσεις που δέχεται από δημοσιογράφους, να κρατά τα χαρτιά του κλειστά και να διαμηνύει ότι θα μιλήσει για όλα όποτε αυτός κρίνει πως πρέπει να το κάνει.