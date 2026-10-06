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Ο Αβέρωφ Νεοφύτου δήλωσε σήμερα το πρωί πως τίποτα δεν αλλάζει από την κίνηση του να ζητήσει τα έντυπα υποβολής υποψηφιότητας και συλλογής υπογραφών για την εσωκομματική διαδικασία του ΔΗΣΥ ενόψει προεδρικών εκλογών. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι μια προεδρική υποψηφιότητα πρέπει να απευθύνεται στην κοινωνία και όχι σε συγκεκριμένο κόμμα ή μέλη μιας παράταξης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Άστρα, είπε πως είναι συνδεδεμένος εδώ και 50 χρόνια με τον ΔΗΣΥ, την παράταξη μέσα στην οποία «αναγιώθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επισημαίνοντας πως η υποψηφιότητα του είναι για την Προεδρία της Δημοκρατίας, σημείωσε ότι αυτό δεν διαγράφει μια κομματική ιστορία 50 χρόνων.

«Σέβομαι αυτό τον υπέροχο κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού και να είναι ήσυχοι ότι δεν θα τους προδώσω. Από την άλλη, οφείλω να μεριμνήσω να μην ξαναπροδοθούν τα οράματα που έχουμε για μια καλύτερη κοινωνία και μια επανενωμένη Κύπρο μέσα από μία ενδεχομένως σημαδεμένη τράπουλα», τόνισε.

Σε επισήμανση που του έγινε για το διακύβευμα των προεδρικών εκλογών όσον αφορά τον ΔΗΣΥ και τον κίνδυνο το κόμμα να απωλέσει τον ρόλο του ως κυρίαρχη δύναμη εξουσίας, απάντησε πως δεν θεωρεί ότι το διακύβευμα για μια χώρα περνά από το διακύβευμα μιας παράταξης. Έκανε λόγο για μια λανθασμένη κουλτούρα πολιτική και κομματική που χτίστηκε εδώ και δεκαετίες, «να προτάσσουμε το καλό μιας παράταξης αγνοώντας ότι ζούμε σε μια μοιρασμένη πατρίδα», συμπληρώνοντας πως «θέλουμε και βάζουμε προτεραιότητες για δυνατά κόμματα σε μοιρασμένη πατρίδα, δυνατά κόμματα σε μια κοινωνία με κοινωνικές ανισότητες». Εδώ είναι, είπε, που χρειάζεται ένας τόπος μια ηγεσία που να βάλει τα μεγάλα οράματα παράλληλα με την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας και της δυσκολίας των πολιτών.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου εξέφρασε επιπρόσθετα τη λύπη του για το γεγονός ότι, κατά την άποψη του, το 2026 ατόνισε από τον πολιτικό λόγο όλων των κομμάτων η πρόταξη και το πάθος να μιλούν για την ανάγκη να ζούμε σε μια επανενωμένη πατρίδα. «Δεν είναι όπως παλιά που συγκεκριμένες παρατάξεις είχαν λάβαρο την επανένωση. Φαίνεται να έχουμε όλοι συμφιλιωθεί με το στάτους κβο», υπογράμμισε.