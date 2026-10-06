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Ο Γιώργος Παμπορίδης δήλωσε παρών στη συναγερμική μάχη για το χρίσμα του υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας, επικαλούμενος την ενότητα, αλλά και τις κρίσιμες εξελίξεις για τον τόπο.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ζήτησε και πήρε το έντυπο συλλογής υπογραφών για στήριξη της υποψηφιότητάς του. Σύμφωνα με το καταστατικό, απαιτούνται 500 υπογραφές μελών του ΔΗΣΥ. Αυτό απαντά και στο κατά πόσο θα είναι τελικά υποψήφιος εντός του κόμματος για το χρίσμα; Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, όμως.

Τα δεδομένα στον ΔΗΣΥ είναι πλέον εξαιρετικά ρευστά, μετά και τα όσα προηγήθηκαν τις προηγούμενες μέρες, τόσο στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου, με τις δημόσιες αναφορές στελεχών, όσο και στο πλαίσιο του Πολιτικού Γραφείου και της εσωκομματικής συζήτησης που έγινε την περασμένη Παρασκευή το απόγευμα. Αυτή η ρευστότητα τροφοδοτεί και τη σεναριολογία, αλλά ενδεχομένως και τα παιχνίδια τακτικής ή στρατηγικής.

Το δεδομένο είναι ότι ο Γιώργος Παμπορίδης προχωρεί τελικά με υποψηφιότητα για το χρίσμα, καλώντας τα μέλη του ΔΗΣΥ να στηρίξουν την υποψηφιότητά του. Επίσημα υποψήφιος θα είναι στις 26 Οκτωβρίου, ημέρα που ορίστηκε από το Πολιτικό Γραφείο για την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

Από τη στιγμή που ο Γιώργος Παμπορίδης θα είναι υποψήφιος, σημαίνει ότι στον ΔΗΣΥ θα στήσουν σίγουρα κάλπες για τον εκλεκτό των προεδρικών εκλογών, καθότι και η πρόεδρος του κόμματος έχει ανακοινώσει δημόσια το ενδιαφέρον της.

Εκτός, βέβαια, και εάν στην πορεία αλλάξει κάτι. Μπορεί να υπάρξει ανατροπή του σκηνικού; Με τα σημερινά δεδομένα στο κόμμα και το ρευστό σκηνικό που επικρατεί, λόγω των αναταράξεων που προκάλεσε η όλη ιστορία με το περιβόητο δείπνο σε ψαροταβέρνα στη Λευκωσία, όλα μπορεί να είναι πιθανά.

Με βίντεο στα Social Media

Ο Γιώργος Παμπορίδης ανακοίνωσε την πρόθεση διεκδίκησης του χρίσματος για τις προεδρικές εκλογές με βίντεο που ανάρτησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, συνοδεύοντάς το με σύνδεσμο για συλλογή υπογραφών υποστήριξης της υποψηφιότητάς του.

Όπως ανέφερε, ανακοίνωσε την υποψηφιότητα σε μια περίοδο σημαντικών προκλήσεων για τη χώρα, δηλώνοντας πως έχει τις γνώσεις, την εμπειρία και τη διάθεση να υπηρετήσει με αξιοπρέπεια και να προσφέρει λύσεις στον τόπο. «Το κάνω γιατί πιστεύω ότι η δική μου υποψηφιότητα μπορεί να ενώσει τη βάση μας αλλά και να απευθυνθεί σε κάθε άλλο πολιτικό χώρο που μοιράζεται το όραμα μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας».

Αβέρωφ: Πάει εσωκομματικά ή… μπλοφάρει

Το ζητούμενο από την όλη ιστορία είναι το τι τελικά θα πράξει ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Η κίνησή του να ζητήσει από το κόμμα το έντυπο συλλογής υπογραφών δείχνει ότι συντηρεί ανοιχτό το σενάριο να ακολουθήσει τις διαδικασίες του κόμματος.

Αυτό συνεπάγεται ότι είναι δεδομένη η υποψηφιότητά του εντός των κομματικών διαδικασιών; Μέχρι τις 26 Οκτωβρίου υπάρχει ακόμη αρκετό χρονικό διάστημα. Εάν ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν έπαιρνε το έντυπο, αυτό θα συνεπαγόταν ότι δεν τον ενδιαφέρει η διαδικασία εντός του ΔΗΣΥ και θα έδινε πεδίο για άσκηση πιέσεων και κριτικής προς τον ίδιο.

Με το να ζητήσει, όμως, το έντυπο, αφήνει την πόρτα ανοιχτή και προφανώς δεν θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό από μέρους του μέχρι και την τελευταία ημέρα. Το μεγάλο ερωτηματικό, βέβαια, είναι, στην περίπτωση που τελικά δεν ακολουθήσει τις εσωκομματικές διαδικασίες, πώς θα το δικαιολογήσει.

Ο αντιπρόεδρος του κόμματος, Γιάννης Καρούσος, επιμένει να εκφράζει σε δημόσιες δηλώσεις του τη βεβαιότητά του ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα ακολουθήσει τις διαδικασίες του κόμματος.

«Κάποιος μπορεί να λέει ότι θα κατέβει ανεξάρτητος, αλλά κάποιος άλλος μπορεί να πει πως δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό. Εγώ το θεωρώ δεδομένο. Είναι ο τέως πρόεδρος του κόμματος», ανέφερε σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Διασπορά Ειδήσεων».

Δύο φωνές στην ηγεσία

Μέσα από τις δηλώσεις στελεχών διαπιστώνεται και η διάσταση απόψεων και πολιτικής προσέγγισης που επικρατεί ακόμη και μεταξύ των στελεχών της ηγεσίας του ΔΗΣΥ. Την περασμένη βδομάδα, ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος, Ευθύμιος Δίπλαρος, προειδοποιούσε για τον κίνδυνο επανόδου του ΑΚΕΛ στην εξουσία και για το ότι πρέπει να υπάρξει δέσμευση συνεργασίας των δυνάμεων της κεντροδεξιάς. Συγκεκριμένα, είπε ότι, είτε ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ, είτε ο Χριστοδουλίδης μείνει εκτός δεύτερου γύρου, αυτός που θα μείνει εκτός θα πρέπει να στηρίξει τον άλλο. Η δε αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, Σάββια Ορφανίδου, δάκρυσε στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής, εκφράζοντας την ανησυχία ότι η διάσπαση στο κόμμα θα επαναφέρει το ΑΚΕΛ στην εξουσία.

Χθες, ο εκ των αντιπροέδρων του κόμματος, Γιάννης Καρούσος, ανέφερε στην εκπομπή «Διασπορά Ειδήσεων» πως «αντίπαλος του ΔΗΣΥ είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Με αυτόν θα κονταροχτυπηθούμε για το ποιος θα περάσει στον δεύτερο γύρο. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό το θέμα ενότητας στον ΔΗΣΥ», σημείωσε.

Τόνισε δε πως ιδεολογικός αντίπαλος του ΔΗΣΥ είναι το ΑΚΕΛ, αλλά, όπως είπε χαρακτηριστικά, «είτε αρέσει σε κάποιους, είτε όχι, για την Προεδρία και ιδιαίτερα για τον δεύτερο γύρο, ο αντίπαλος είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης».

Εκτίμησε δε πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν θα περάσει στον δεύτερο γύρο. «Αυτοί που θα χάσουν και δεν θα περάσουν, που θα είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης, να έρθουν να υποστηρίξουν τον Δημοκρατικό Συναγερμό».