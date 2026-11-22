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Σφοδρή κριτική στην Κυβέρνηση για την αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ από τις ισραηλινές Αρχές ασκούν το ΑΚΕΛ και το Κίνημα Άλμα, κάνοντας λόγο για «φιάσκο» στους χειρισμούς της υπόθεσης και ζητώντας απαντήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο καταδικασθείς για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών αφέθηκε ελεύθερος.

Το ΑΚΕΛ αναφέρει πως η αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ αφήνει ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη την κυβέρνηση, ενώ το Άλμα, λέει πως άλλη μια πολυδιαφημισμένη επιτυχία της κυβέρνησης κατέληξε σε φιάσκο.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Τα γεγονότα επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες και τις υποψίες που εξέφρασε το ΑΚΕΛ για διαφαινόμενο φιάσκο, μετά την απόφαση της κυβέρνησης, τον Φλεβάρη του 2026, για μεταφορά και έκτιση της ποινής του Σιμόν Αικουτ στο Ισραήλ. Μιλήσαμε τότε για μήνυμα ανοχής, αν όχι και επιβράβευσης που έστελνε η συγκεκριμένη απόφαση, αλλά και για υποβάθμιση του θέματος του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών, ανάλογα με το ποιος είναι ο θύτης. Ρωτήσαμε, επίσης, την κυβέρνηση κατά πόσο είχε διασφαλιστεί ότι με την μεταφορά του στο εξωτερικό , η ποινή των 5 χρόνων φυλάκισης που επιβλήθηκε στον Σιμόν Αικούτ θα εκτελεστεί.

Καλέσαμε μάλιστα την κυβέρνηση να απαντήσει τα δημοσιογραφικά δημοσιεύματα που συνδέουν το videogate, δηλαδή το οπτικοακουστικό υλικό με τους ντροπιαστικούς διαλόγους των συνεργατών του κ. Χριστοδουλίδη, με εκβιασμό της κυβέρνησης για να ικανοποιήσει το αίτημα του Αϊκούτ. Αλλά απαντήσεις δεν δόθηκαν.

Εφτά μήνες μετά την μεταφορά του ενημερωνόμαστε ότι αυτός αφέθηκε ελεύθερος.

Η κυβέρνηση είναι ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη και όλα βοούν ότι αυτή η κατάληξη ήταν προδιαγεγραμμένη και προσυμφωνημένη. Αποδεικνύεται, δυστυχώς, στην πράξη ότι κάποιοι άλλοι υπολογισμοί και κάποιες άλλες “σχέσεις” της κυβέρνησης είναι πιο δυνατές και υπερισχύουν ακόμα και αυτής της ανάγκης για προστασία των ελληνοκυπριακών περιουσιών.

Οι όποιες εξηγήσεις δόθηκαν σήμερα από την κυβέρνηση δεν πείθουν και δεν απαντούν στο τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτή την υπόθεση.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Κινήματος Άλμα

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη πανηγύριζε για μια δήθεν μεγάλη διπλωματική και εθνική επιτυχία στην αντιμετώπιση του παράνομου και απαράδεκτου, από κάθε άποψη, σφετερισμού των ελληνοκυπριακών περιουσιών. Σήμερα, ο Σιμόν Αϊκούτ, που καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση, κυκλοφορεί ελεύθερος στο Ισραήλ, μόλις επτά μήνες μετά τη μεταφορά του εκεί. Η κυβέρνηση γνώριζε τον κίνδυνο πρόωρης αποφυλάκισης, αλλά διαβεβαίωνε ότι είχε διασφαλίσει την εκτέλεση της ποινής. Ποιες ακριβώς εγγυήσεις έλαβε από το Ισραήλ; Γιατί δεν ενημερώθηκε καν πριν από την αποφυλάκισή του; Για ακόμη μια φορά, οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί καταλήγουν σε ένα ακόμη φιάσκο.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο και το περιβόητο Videogate. Ποιος βρισκόταν πίσω από την ξένη εταιρεία που οργάνωσε και παρήγαγε το βίντεο, έναντι παχυλής αμοιβής; Ποιος ήταν ο εντολέας και ποια τα πραγματικά του κίνητρα; Και τι απέγινε η διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων που ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής Ανδρέας Πασχαλίδης υπέδειξε στη Νομική Υπηρεσία; Υπενθυμίζουμε ότι ο ίδιος, ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής στις 31 Ιουλίου, διευκρίνισε ρητά ότι δεν είχε αποκλείσει τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων από εμπλεκόμενα πρόσωπα, στη βάση της νομοθεσίας για τη διαφθορά. Τέσσερις μήνες μετά, πού βρίσκεται αυτή η έρευνα;

Όταν η κυβέρνηση και η Νομική Υπηρεσία αφήνουν αναπάντητα τόσο σοβαρά ερωτήματα, είναι οι ίδιες που καλλιεργούν την καχυποψία. Πώς μπορούν να αποκλείσουν οι πολίτες το ενδεχόμενο παρασκηνιακών πιέσεων ή ακόμη και εκβιασμών που επηρέασαν τους χειρισμούς στην υπόθεση Αϊκούτ; Δεν ισχυριζόμαστε ότι κάτι τέτοιο έχει αποδειχθεί. Απαιτούμε, όμως, πλήρη διαφάνεια και πειστικές απαντήσεις. Το Κυπριακό, η προστασία των περιουσιών των προσφύγων και το κράτος δικαίου δεν προσφέρονται ούτε για επικοινωνιακούς πανηγυρισμούς ούτε για παρασκηνιακά παιχνίδια.