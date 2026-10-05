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Ο απόηχος των εξελίξεων και των αποκαλύψεων των τελευταίων ημερών συνεχίζει να είναι έντονος στο συναγερμικό στρατόπεδο. Παρά την εικόνα ενότητας που επιχειρήθηκε να βγει προς τα έξω από πλευράς της ηγεσίας του κόμματος μετά την τελευταία συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου, οι πληροφορίες που έρχονται από όσα λέχθηκαν εντός της αίθουσας οδηγούν στο συμπέρασμα πως επρόκειτο για μια αρκετά έντονη συνεδρία, με πολλά μέλη του συλλογικού οργάνου να αποχωρούν από το οίκημα «Γλαύκος Κληρίδης» έντονα προβληματισμένα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ούτε το πρόβλημα με τα μικρόφωνα ούτε η κακή ακουστική του χώρου ευθύνονταν για τις φωνές που ακούγονταν μέχρι έξω, αλλά ήταν οι έντονες τοποθετήσεις ορισμένων μελών του Πολιτικού Γραφείου. Δεν ήταν μόνο ο καυγάς της Αννίτας Δημητρίου με τον Μιχάλη Σοφοκλέους, αλλά γενικότερα το κλίμα ήταν έντονο και τεταμένο σε κάποια σημεία της συνεδρίας.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η τοποθέτηση του Χριστοφόρου Φωκαΐδη, πρώην υπουργού Άμυνας, ο οποίος έκανε λόγο και για απαράδεκτες καταστάσεις. Μέλος επίσης του Πολιτικού Γραφείου, σε κάποια στιγμή, σηκώθηκε έντονα διαμαρτυρόμενη προς την πρόεδρο του κόμματος ότι δεν της έδινε τον λόγο.

Ιστορικά στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά και βουλευτές του κόμματος με τους οποίους συνομιλήσαμε, έδειχναν να είναι έντονα προβληματισμένοι για την κατάσταση που επικρατεί γενικότερα εντός του κόμματος και για τον κίνδυνο «διάλυσης», όπως αναφέρουν.

Η Αννίτα και η δήλωση για το δείπνο

Στους συναγερμικούς κύκλους συζητείται πλέον έντονα ο απόηχος του περιβόητου δείπνου σε γνωστή ψαροταβέρνα στη Λευκωσία. Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου μετά τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ ήταν η πρώτη με την οποία η ίδια προσωπικά επιβεβαίωσε ότι ήταν παρούσα στο δείπνο, επισημαίνοντας ότι ενώπιόν της δεν έγινε καμία συζήτηση ή δοσοληψία.

Το γεγονός ότι η πρόεδρος του κόμματος άργησε τέσσερις ημέρες να τοποθετηθεί, ενώ όλοι οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι είχαν ήδη τοποθετηθεί για να δώσουν τη δική τους εκδοχή γύρω από τους ισχυρισμούς του Αβέρωφ Νεοφύτου, αλλά και το γεγονός ότι υπήρξε σύγχυση γύρω από τις πληροφορίες που έβγαιναν από το περιβάλλον της, έδωσαν την αίσθηση ανακολουθίας και αντιφατικότητας.

Ενδεικτική είναι η αναφορά που έκαναν στον αέρα δύο παρουσιάστριες ενημερωτικών εκπομπών διαφορετικών καναλιών, οι οποίες μιλούσαν για πληροφορίες από το περιβάλλον της σύμφωνα με τις οποίες η Αννίτα Δημητρίου δεν ήταν στο δείπνο.

Αυτό, ωστόσο, που συζητείται πλέον σε συναγερμικούς κύκλους είναι ο ρόλος που έχουν εξωκομματικοί παράγοντες στον ΔΗΣΥ και το κατά πόσο επηρεάζουν πράγματα και καταστάσεις, ανεξάρτητα από το τι λέχθηκε ή δεν λέχθηκε στο συγκεκριμένο δείπνο.

Μέσα στην όλη περιρρέουσα ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ συναγερμικών στελεχών, συζητείται και το κατά πόσο υπήρξε και άλλο δείπνο ή δείπνα με διαφορετική σύνθεση, αλλά με την παρουσία της προέδρου, του συνεργάτη της και άλλων πολιτικών.

Παμπορίδης: Δεν ξεκαθάρισε ακόμη

Ο Γιώργος Παμπορίδης, αν και θεωρείται δεδομένο από πολλούς ότι θα μπει στη μάχη των εσωκομματικών εκλογών, εντούτοις ο ίδιος δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του. Ως γνωστόν, πριν από τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου έγινε συνάντησή του με την Αννίτα Δημητρίου, ενώ η τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια της συνεδρίας συζητήθηκε για δύο κυρίως λόγους.

Πρώτον, για τον έντονο αντιπολιτευτικό του λόγο κατά της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη και, δεύτερον, για το γεγονός ότι, παρά τις δημόσιες δηλώσεις του για τη διαδικασία-εξπρές που είχε αποφασιστεί για την επιλογή υποψηφίου, ενώπιον του Πολιτικού Γραφείου δήλωσε ότι χρειάζεται μόνο 3-4 μέρες χρόνο.

Την υποψηφιότητα Παμπορίδη φαίνεται να ευνοούν και στελέχη της ηγεσίας του κόμματος, αφενός για να αποδυναμωθούν επιχειρήματα του Αβέρωφ σε περίπτωση υποψηφιότητάς του εκτός κόμματος και αφετέρου για να αποκτήσει μεγαλύτερη κομματική νομιμοποίηση η υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου ως αποτέλεσμα νίκης στις εσωκομματικές εκλογές.

Χάρης Γεωργιάδης: Χτυπά καμπανάκι κινδύνου

Ο τέως αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του χθες στην «Καθημερινή», προειδοποίησε ότι η εικόνα που εκπέμπει ο ΔΗΣΥ ευνοεί τον Νίκο Χριστοδουλίδη και το ΑΚΕΛ. Επέρριψε ευθύνες στον Αβέρωφ Νεοφύτου, διότι αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο μιας ανεξάρτητης υποψηφιότητας, και υπέδειξε πως, από τη στιγμή που η Αννίτα Δημητρίου εξασφάλισε την απαιτούμενη στήριξη, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης του Αβέρωφ Νεοφύτου, και ανέλαβε την προεδρία του ΔΗΣΥ με την ψήφο των μελών της παράταξης, έχει τον πρώτο λόγο.

Ταυτόχρονα, όμως, προειδοποίησε ξεκάθαρα και κατηγορηματικά ότι δεν έχει και δεν πρέπει να έχει κανέναν ρόλο ή συμμετοχή στις διαδικασίες και στις αποφάσεις του ΔΗΣΥ ο συνεργάτης στον οποίο έκανε αναφορά ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

«Κρατώ τη διάψευση από την Αννίτα Δημητρίου, αλλά αναμένω από την πρόεδρο της παράταξης ότι θα διασφαλίσει με απόλυτο τρόπο ότι κανένας εκδότης ή δημοσιογράφος ή άλλος εξωθεσμικός και εξωκομματικός παράγοντας δεν θα έχει την παραμικρή ανάμειξη στις διαδικασίες του Δημοκρατικού Συναγερμού. Για κάποιους από εμάς είναι όρος απαράβατος», δήλωσε.