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Την επιδίωξή του για μια μόνιμη συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα αποτρέπει την Τεχεράνη από την απόκτηση πυρηνικών όπλων ανεξαρτήτως του ποιος βρίσκεται στην προεδρία των ΗΠΑ, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump). Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι επιθυμεί μια λύση με διάρκεια, η οποία θα εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και μετά από ενδεχόμενη αλλαγή κυβέρνησης στην Ουάσινγκτον.

Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η προσέγγισή του βασίζεται στο γεγονός ότι το Ιράν έχει αθετήσει επανειλημμένα προηγούμενες συμφωνίες.

«Κάνουμε μια συμφωνία και την επόμενη ημέρα την παραβιάζουν», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε νέα συμφωνία πρέπει να εμποδίζει το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, ανεξάρτητα από το ποιος θα βρίσκεται στον Λευκό Οίκο τα επόμενα χρόνια.

«Αυτό που κάνω είναι να διασφαλίσω ότι, ακόμη και αν έχουμε έναν ανίκανο πρόεδρο σε τέσσερα, 15 ή 20 χρόνια, θα υπάρχει μια συμφωνία που θα είναι μόνιμη», δήλωσε ο Τραμπ και πρόσθεσε πως δεν πρόκειται να επιτρέψει σε μια μελλοντική κυβέρνηση να αλλάξει πορεία και να δώσει στην Τεχεράνη τη δυνατότητα να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

President Donald J. Trump on a deal with Iran: “I’m not going to let somebody allow them to have a nuclear weapon.” pic.twitter.com/GIrCGUbyQX — The White House (@WhiteHouse) November 21, 2026

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στις εκτιμήσεις ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του έχει ήδη διαπραγματευτεί με διαδοχικές ομάδες της ιρανικής ηγεσίας. «Συνομιλούμε με την τρίτη ομάδα, οπότε θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή είναι η απόλυτη αλλαγή καθεστώτος», είπε. Τέλος, ανέφερε πως η σημερινή ιρανική ηγεσία αποτελείται από «πιθανότατα πιο λογικά» πρόσωπα αν και οι διαπραγματεύσεις μαζί τους παραμένουν δύσκολες.

protothema.gr