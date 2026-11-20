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Ο Αμερικανός πρόεδρος παραχώρησε την Παρασκευή συνέντευξη Τύπου, μία ημέρα μετά την άφιξή του από την κίνα και την ιστορική τριμερή συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Με κάποια καθυστέρηση από την προκαθορισμένη ώρα (που σχεδόν έφτασε τη μισή ώρα) εμφανίστηκε ο Τραμπ έχοντας στον πλευρό του τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου:

Δίπλα του, αριστερά και δεξιά, σε αναλόγια είχε πίνακες με τα βασικά στοιχεία των «ιστορικών συμφωνιών στον ινδοειρηνικό» και της συνάντησης με τους άλλους δύο ηγέτες.

Ξεκίνησε λέγοντας ότι ήταν μια από τις πλέον επιτυχημένες επισκέψεις στην Ασία από Αμερικανό πρόεδρο. «Εντυπωσιάσαμε την Κίνα και την Ρωσία με το νέο Airforce One», είπε και σημείωσε ότι τρεις εμπορικές συμφωνίες έχουν ήδη υπογραφεί και έρχονται ακόμη 10 από την ευρύτερη περιοχή.

Οι ΗΠΑ προσέγγισαν το συγκεκριμένο ταξίδι με την πιο ισχυρή οικονομία της ιστορίας μας, πρόσθεσε εκθειάζοντας την αμερικανική οικονομία και παραθέτοντας μια μακρά σειρά από στατιστικά.

Έκανε ακόμη λόγο για συμφωνίες 17 δις. δολαρίων με τις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη.

Πέρασε όμως και στο Ιράν, που «μας κοροϊδέυει εδώ και 51 χρόνια». Είπε ότι θέλει να κάνει συμφωνία «αλλά όχι μία συμφωνία που σήμερα ικανοποιεί εμένα προσωπικά. Θέλουμε να τελειώσει αυτό το κεφάλαιο και θα το πράξουμε με τον δικό μας τρόπο. Σήμερα με τις τιμές των καυσίμων να πέφτουν και πάλι σημαντικά έχουμε περιθώριο να το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο».

Για την Κίνα και την τεχνητή νοημοσύνη, ο Τραμπ, αφού είπε ότι άρεσε και στον Σι Τζινπίνγκ ο όρος «υπερνοημοσύνη» (super intelligence) που λάνσαρε, επισήμανε ότι «είμαστε με διαφορά πρώτοι και η Κίνα έπεται στον τομέα και δεν πιστεύω πως θα μπορέσουν ποτέ να μας φτάσουν».

Ενδιαφέρουσα ήταν και η αποστροφή του ότι «δεν θα αφήσουμε επίσης ποτέ την δική μας τεχνολογία στα data centers σε άλλες χώρες». Σε περίπτωση που αμερικανικές εταιρείες το επιχειρήσουν θα πληγούν με «απίστευτες τιμωρίες». Ήδη, είπε, ακυρώνουμε την επέκταση εταιρείας μας στη Φινλανδία – πιθανόν μια αναφορά σε μεγάλη επένδυση της Google στη χώρα.

Διευκρίνισε ότι θα συνεργαστούμε με την Κίνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης «αλλά σε πολύ συγκεκριμένο επίπεδο καθώς, όπως τους ενημέρωσα, οι δικές μας εταιρείες δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν από τα σύνορά μας».

Στη συνέχεια το ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε στα αγροτικά προϊόντα και πώς όλοι θα αγοράζουν από τις ΗΠΑ, αλλά και το… χαμένο Νόμπελ Ειρήνης και πώς του έλεγαν ότι το άξιζε.

Γενικά, όπως είπε, «τα πάω καλά με την Ρωσία, τα πάω καλά με την Κίνα και αυτό είναι εξαιρετικό εκτός αν κάποιος είναι ανόητος και δεν κατανοεί τη σημασία των καλών σχέσεων». Σε πολύ καλό επίπεδο, όπως ακόμη είπε, είναι οι σχέσεις των ΗΠΑ με τον Καναδά και το Μεξικό.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «θέλουμε άμεσα να τελειώσουμε τον πόλεμο με διπλωματικά μέσα. Το μεγάλο πρόβλημα και εμπόδιο είναι το τρομερό μίσος ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι».

Δεν πήγα με τη σκέψη ότι είμαι στη Γιάλτα, αλλά ότι τα πάω καλά με τους άλλους δύο ηγέτες, πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για την «τρομερή ενέργεια» και από την «πεντακάθαρη πόλη με δρόμους χωρίς λακούβες και χωρίς εγκληματικότητα» όπου έγινε η σύνοδος, τη Σεντζέν.

Σε μια μακρά αναφορά του για τις πυρηνικές δυνάμεις, είπε ότι οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα έχουν μαζί το 92% του παγκόσμιου οπλοστασίου. Τάχθηκε υπέρ του ελέγχου, αλλά παραδέχτηκε ότι είναι «πολύ δύσκολο να πούμε [ενν. οι χώρες με πυρηνικά όπλα] ότι θα τα ξεφορτωθούμε».

protothema.gr