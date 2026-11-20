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Ασυνήθιστα μέτρα ασφαλείας ελήφθησαν την Πέμπτη (19/11) κατά την πτήση επιστροφής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από την Κίνα, καθώς δημοσιογράφοι που επέβαιναν στο Air Force One κλήθηκαν να τοποθετήσουν τα κινητά τηλέφωνα που είχαν χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σε ειδικές θήκες αποκλεισμού σημάτων.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem Post, η οδηγία προκάλεσε αρχικά εικασίες ότι το προεδρικό αεροσκάφος ενδεχομένως θα άλλαζε πορεία και θα πραγματοποιούσε κάποια μη προγραμματισμένη στάση.

Ωστόσο, η ανταποκρίτρια του CBS στον Λευκό Οίκο, Τζένιφερ Τζέικομπς, η οποία επέβαινε στο Air Force One, εξήγησε ότι το μέτρο συνδεόταν με ανησυχίες για την κυβερνοασφάλεια και τον κίνδυνο κατασκοπείας μέσω συσκευών που είχαν χρησιμοποιηθεί στην Κίνα.

Σύμφωνα με την Τζέικομπς, μετά την απογείωση του αεροσκάφους από τη Σενζέν, μέλος του πληρώματος συγκέντρωσε εφεδρικά κινητά τηλέφωνα που είχαν χρησιμοποιήσει στελέχη του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην Κίνα.

Οι συσκευές αυτές συγκεντρώθηκαν προκειμένου είτε να καταστραφούν είτε να διαγραφούν τα δεδομένα που περιείχαν, στο πλαίσιο των προφυλάξεων για την ασφάλεια των πληροφοριών.

Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι που συνόδευαν τον Τραμπ έλαβαν εντολή να τοποθετήσουν τα κινητά τηλέφωνα που είχαν χρησιμοποιήσει στην Κίνα σε ειδικές σακούλες Faraday, οι οποίες μπλοκάρουν τα ασύρματα σήματα, εμποδίζοντας την επικοινωνία των συσκευών με εξωτερικά δίκτυα. Οι δημοσιογράφοι ενημερώθηκαν ότι θα μπορούσαν να παραλάβουν ξανά τις συσκευές τους μετά την προσγείωση του αεροσκάφους σε αμερικανικό έδαφος.

Πώς προστάτευσαν οι δημοσιογράφοι τις συσκευές τους στην Κίνα

Η οδηγία, πάντως, δεν αφορούσε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές που βρίσκονταν στο Air Force One.

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, όσες συσκευές είχαν παραμείνει μέσα σε προστατευτικές θήκες στο προεδρικό αεροσκάφος πριν από την άφιξή του στην Κίνα εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία συγκέντρωσης.

Πολλοί δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ, αν και όχι όλοι, είχαν επιλέξει να αφήσουν τα προσωπικά τους κινητά τηλέφωνα, τις επαγγελματικές τους συσκευές, τους φορητούς υπολογιστές και τα έξυπνα ρολόγια τους μέσα στις ειδικές θήκες καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης.

Σκοπός αυτής της προφύλαξης ήταν να περιοριστεί ο κίνδυνος εγκατάστασης κατασκοπευτικού λογισμικού, ηλεκτρονικής παρακολούθησης ή συλλογής πληροφοριών μέσω των συσκευών όσο οι κάτοχοί τους βρίσκονταν στην Κίνα.

Έτσι, οι δημοσιογράφοι που είχαν προμηθευτεί εφεδρικά κινητά τηλέφωνα αποκλειστικά για τη χρήση τους κατά την επίσκεψη μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ξανά τις προσωπικές τους συσκευές στην πτήση επιστροφής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αντίθετα, όσοι είχαν χρησιμοποιήσει τα κανονικά τους κινητά στην Κίνα, χωρίς να διαθέτουν δεύτερη συσκευή, έμειναν χωρίς πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της πτήσης.

protothema.gr