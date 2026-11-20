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Έντονες αποκλίσεις στις πληθωριστικές πιέσεις και στο κόστος του καθημερινού καλαθιού καταγράφουν τα οριστικά στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, για τον Οκτώβριο του 2026.

Συνολικά, τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν ένα ευρωπαϊκό τοπίο δύο ταχυτήτων. Την ώρα που οι τιμές συγκρατούνται στα ράφια, στην κατηγορία τυποποιημένα τρόφιμα, τα νοικοκυριά σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο πληρώνουν ακριβότερα τα βασικά φρέσκα αγαθά: κρέας, ψάρι, τυροκομικά και λαχανικά.

Όπως προκύπτει από την επίσημη έκθεση της Eurostat, ο γενικός Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) τόσο στην Ευρωζώνη των 21 κρατών-μελών (πλέον με τη συμμετοχή της Βουλγαρίας) όσο και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε στο 4,0% σε ετήσια βάση (από 3,8% τον Σεπτέμβριο).

Παρότι η ενέργεια (+21,0% στην Ευρωζώνη) αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανόδου, η κατηγορία «τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός» σημείωσε αύξηση 1,5% (έναντι 1,3% τον προηγούμενο μήνα), αποκαλύπτοντας ωστόσο μια σημαντική διαφορά στα ράφια. Τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα (νωπά κρέατα, ψάρια, φρούτα και λαχανικά) αυξήθηκαν κατά 4,6% (από 4,0% τον Σεπτέμβριο), ενώ τα επεξεργασμένα προϊόντα (ζυμαρικά, δημητριακά, κονσέρβες) έμειναν σχεδόν στάσιμα στο 0,4%.

➤ Στην κορυφή των πιέσεων μεταξύ των δέκα εξεταζόμενων χωρών βρίσκεται η Βουλγαρία, με γενικό πληθωρισμό 5,9%, καταγράφοντας την τρίτη υψηλότερη επίδοση σε ολόκληρη την ΕΕ. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της χώρας (NSI), οι μηνιαίες ανατιμήσεις τον Οκτώβριο εντοπίστηκαν κυρίως στα κρέατα και τα αλλαντικά (+0,6%), καθώς και στο γάλα, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά (+0,5%), ενώ σταθερά παρέμειναν τα αρτοσκευάσματα.

➤ Ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής η Ελλάδα, με γενικό πληθωρισμό 5,7% (έναντι 5,1% τον Σεπτέμβριο), όπου η ομάδα «διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» ενισχύθηκε κατά 2,1% σε ετήσια βάση. Όπως προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το καλάθι επιβαρύνθηκε από τις αυξήσεις σε ψωμί και αρτοσκευάσματα, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, νωπά και κατεψυγμένα ψάρια, τυριά, αυγά και λαχανικά. Αντίθετα, ανάσα προσέφεραν οι μειώσεις τιμών σε ελαιόλαδο, φρέσκο πλήρες γάλα, ζυμαρικά, δημητριακά, φρούτα και χυμούς.

➤ Τρίτη στην κατάταξη έρχεται η Ιταλία με 5,6%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο τιμών (+1,2%) στην ομάδα. Σύμφωνα με την ιταλική στατιστική αρχή (ISTAT), τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα εκτοξεύθηκαν κατά 7,5% σε ετήσια βάση (+1,8% μέσα σε έναν μήνα), την ώρα που τα επεξεργασμένα τρόφιμα υποχώρησαν οριακά (-0,2%), επιβεβαιώνοντας ότι η ακρίβεια χτυπά τα φρέσκα αγροτικά προϊόντα.

➤ Ακριβώς πίσω ακολουθεί η Κύπρος και, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, τα «τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» κατέγραψαν ετήσια αύξηση 5,32% (και +1,62% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο), ρυθμός υπερτριπλάσιος του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Η μεγαλύτερη πίεση εντοπίζεται στα νωπά οπωροκηπευτικά, τα γαλακτοκομικά και τα κρέατα, καθώς το ενεργειακό κόστος (+24,1%) μετακυλίεται στην παραγωγή και τις μεταφορές.

➤ Στην Ισπανία τα τρόφιμα αυξήθηκαν κατά 2,4% σε ετήσια βάση, ενώ στην Πορτογαλία τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα ενισχύθηκαν κατά 3,7%.

➤ Ακόμη πιο ήπια είναι η εικόνα στην Κεντρική Ευρώπη και τη Βαλτική. Στη Γαλλία, ο δείκτης τροφίμων αυξήθηκε μόλις κατά 1,2%, στην Εσθονία τα τρόφιμα περιορίστηκαν στο +0,7% (με πτώση -27,1% στο βούτυρο αλλά άνοδο +8,5% στα λαχανικά.

➤ Τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα ράφια επέδειξε η Γερμανία, όπου ο δείκτης τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών έμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο +0,2%, ενώ η Λετονία ήταν η μόνη χώρα της ομάδας με αρνητικό ετήσιο πληθωρισμό τροφίμων (-5,3%).