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Tις επιχειρησιακές βολές Πυροβολικού Μάχης της Εθνικής Φρουράς παρακολούθησαν την περασμένη εβδομάδα αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων της Σερβίας, Σλοβακίας και Σλοβενίας.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του ΓΕΕΦ, οι αξιωματικοί επισκέφθηκαν την Κύπρο στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Διμερούς Αμυντικής Συνεργασίας από τις 9 έως 12 Νοεμβρίου 2026. Ειδικότερα αναφέρεται ότι οι αξιωματικοί επισκέφτηκαν τους χώρους τάξης των πυροβόλων και το παρατηρητήριο, όπου ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες, την αποστολή και τα οπλικά συστήματα που διαθέτει η Διοίκηση Πυροβολικού.

Σημειώνεται ότι με την συμμετοχή τους έγινε εποικοδομητική ανταλλαγή εμπειριών σε ό,τι αφορά στην τεχνική και στην τακτική χρησιμοποίηση πυροβόλων σερβικής και σλοβακικής προέλευσης της Εθνικής Φρουράς.

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