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Εκδήλωση πολιτικής ενημέρωσης από τη ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας και το Κέντρο Κοινωνικο-Πολιτικής Σκέψης Πολιτεία

Οι πολιτικές εξελίξεις σε Ελλάδα και Κύπρο και οι ευρύτερες γεωπολιτικές ισορροπίες βρέθηκαν στο επίκεντρο εκδήλωσης πολιτικής ενημέρωσης που διοργάνωσαν η ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας και το Κέντρο Κοινωνικο-Πολιτικής Σκέψης Πολιτεία, παρουσία πολιτικών αξιωματούχων, ακαδημαϊκών, πολιτικών συντακτών και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου.

Η εκδήλωση, με θέμα «Ελλάδα – Κύπρος σε νέο πολιτικό τοπίο: Εκλογές, στρατηγική και γεωπολιτικές ισορροπίες», πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026, στη Λεβέντειο Πινακοθήκη, στη Λευκωσία. Στη συζήτηση συμμετείχαν η πολιτική αναλύτρια Μαρία Καρακλιούμη, ο δημοσιογράφος και πολιτικός συντάκτης Κώστας Λασκαράτος και ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΓΝΩΡΑ, Χαράλαμπος Ρωσσίδης.

Τη συζήτηση συντόνισε η Πρόεδρος της Πολιτείας και πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου, η οποία τόνισε τη σημασία της εμβάθυνσης του δημόσιου διαλόγου στην αναζήτηση της κοινής συνισταμένης μεταξύ εξωτερικής κι εσωτερικής πολιτικής, αφού οι διεθνές εξελίξεις μπορούν να δημιουργήσουν δυσμενείς επιπτώσεις στη δημοκρατία και τη διαφάνεια.

Στο πλαίσιο της συζήτησης αναλύθηκαν, μεταξύ άλλων, οι αλλαγές στο τοπίο των ΜΜΕ και του Διαδικτύου, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της πολιτικής επικοινωνίας σε ένα περιβάλλον αστάθειας και αβεβαιότητας.

Η πολιτική αναλύτρια Μαρία Καρακλιούμη αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της διεθνούς αβεβαιότητας στην καθημερινότητα των πολιτών και στη σύνδεση ακρίβειας, διαφθοράς και εμπιστοσύνης στους θεσμούς σε Ελλάδα και Κύπρο. Όπως σημείωσε, «όταν η γεωπολιτική φτάνει στο πορτοφόλι, μετατρέπεται σε πολιτικό ζήτημα». Με αφορμή τη διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, επισήμανε ότι το ίδιο έργο προσλαμβάνεται διαφορετικά στις δύο κοινωνίες: στην Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ζήτημα κυριαρχίας, ενώ για την Κύπρο αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή της ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση, κατέληξε, τα διεθνή θέματα πρέπει να αντιμετωπίζονται χωρίς δραματοποίηση.

Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος και πολιτικός συντάκτης Κώστας Λασκαράτος ανέλυσε το φαινόμενο της αποχής στην εποχή της υπερπληροφόρησης, αναδεικνύοντας τη διαφορετική θεματολογία που προβάλλουν τα ΜΜΕ σε σχέση με όσα απασχολούν τους πολίτες, όπως αποτυπώνεται στα πρωτοσέλιδα, τους ιστότοπους και τα κοινωνικά δίκτυα. Όπως υπογράμμισε, «η εκλογική αποχή δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη ένδειξη πολιτικής αδιαφορίας». «Το ζητούμενο δεν είναι μόνο ποιος θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Είναι ποιοι πολίτες θα έχουν αποφασίσει ότι αξίζει να συμμετάσχουν σε αυτές», κατέληξε.

Ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΓΝΩΡΑ, Χαράλαμπος Ρωσσίδης, εστίασε στον ρόλο της πολιτικής επικοινωνίας σε σχέση με την κρίση εμπιστοσύνης προς τις κυβερνήσεις και τις πολιτικές ηγεσίες. Όπως ανέφερε, «βλέπουμε την αποτελεσματικότητα της πολιτικής επικοινωνίας να εξαρτάται από την αξιοπιστία του πολιτικού μηνύματος και, κυρίως, από την εμπιστοσύνη προς εκείνον που το μεταφέρει». Παρουσιάζοντας χαρακτηριστικά παραδείγματα από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρώπη, τόνισε πως «η πολιτική επικοινωνία μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη, δεν μπορεί όμως να την υποκαταστήσει».

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της ΓΝΩΡΑ και της Πολιτείας για την προώθηση του πολιτικού διαλόγου και της ενημέρωσης. Στόχος είναι η ανταλλαγή απόψεων για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την Κύπρο