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Της Sandy Carter

Η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία, με άντληση περίπου 81 δισ. δολαρίων, φέρνει στο προσκήνιο τις τεράστιες προοπτικές αλλά και το υψηλό κόστος ανάπτυξης της Anthropic. Τα έσοδα εκτοξεύονται, οι εταιρικοί πελάτες αυξάνονται, αλλά οι ζημιές και οι δεσμεύσεις για υπολογιστική ισχύ παραμένουν μεγάλες.

Η είσοδος της Anthropic στο χρηματιστήριο αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μία εντυπωσιακή πρεμιέρα στη Wall Street. Είναι ένα κρίσιμο τεστ για το πώς αποτιμούν οι επενδυτές μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επενδύει τεράστια κεφάλαια σε υπολογιστικές υποδομές, εξακολουθεί να καταγράφει λειτουργικές ζημιές και έχει ενσωματώσει στην εταιρική της δομή έναν ευρύτερο σκοπό κοινωνικού οφέλους.

Η δημόσια εγγραφή της Anthropic, της εταιρείας πίσω από το chatbot Claude, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, με την αποτίμησή της να διαμορφώνεται περίπου στα 2 τρισ. δολάρια και τα κεφάλαια που αντλεί να φτάνουν τα 81 δισ. δολάρια.

Ακολουθούν επτά βασικά στοιχεία που αποτυπώνουν τη σημασία της IPO, αλλά και τις προκλήσεις που συνοδεύουν την επόμενη ημέρα της εταιρείας.

1. Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε σε υψηλότερη τιμή διάθεσης των μετοχών

Η ζήτηση των επενδυτών ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, οδηγώντας την Anthropic να διαθέσει τις μετοχές της στα 111,5 δολάρια, σκαρφαλώνοντας έως και 34% πάνω από την αρχική τιμή δημόσιας προσφοράς των 83 δολαρίων και πολύ πάνω από το αρχικό εύρος τιμών των 70 έως 78 δολαρίων.

Παράλληλα, η εταιρεία αύξησε τον αριθμό των μετοχών που προσέφερε από 825 εκατομμύρια σε 980 εκατομμύρια.

Με βάση την τιμή διάθεσης, η αποτίμηση της Anthropic διαμορφώνεται περίπου στα 2 τρισ. δολάρια, ενώ τα έσοδα από τη δημόσια εγγραφή ανέρχονται σε περίπου 81 δισ. δολάρια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη IPO που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα ως προς τα κεφάλαια που αντλήθηκαν, σύμφωνα με το Investing.com.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών στον Nasdaq ξεκίνησε χθες Πέμπτη, με χρηματιστηριακό σύμβολο ANT.

2. Η IPO αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης άντλησης κεφαλαίων ύψους 107 δισ. δολαρίων

Η δημόσια εγγραφή συνοδεύεται από μια ξεχωριστή ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 26 δισ. δολαρίων, μέσω της οποίας μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι έχουν συμφωνήσει να αποκτήσουν μετοχές της Anthropic.

Στους επενδυτές περιλαμβάνονται οι Google, Nvidia, Microsoft, AMD, Broadcom, Micron και TSMC.

Εφόσον ολοκληρωθούν και οι δύο συναλλαγές, η Anthropic θα μπορούσε να αντλήσει συνολικά περίπου 107 δισ. δολάρια. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τα 81 δισ. δολάρια της δημόσιας εγγραφής και τα επιπλέον 26 δισ. δολάρια της ιδιωτικής τοποθέτησης, η οποία δεν αποτελεί μέρος της IPO.

Η εξέλιξη αναδεικνύει και μια ιδιαίτερη διάσταση της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης: οι εταιρείες που αναπτύσσουν τα μεγάλα μοντέλα AI και οι όμιλοι που τους παρέχουν την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή συνδέονται πλέον όλο και στενότερα, όχι μόνο εμπορικά αλλά και επενδυτικά.

Με άντληση περίπου 81 δισ. δολαρίων, η IPO της Anthropic ξεπερνά την αντίστοιχη δημόσια εγγραφή της SpaceX, η οποία είχε συγκεντρώσει περίπου 75 δισ. δολάρια, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση παγκοσμίως ως προς τα κεφάλαια που αντλήθηκαν.

3. Εκρηκτική αύξηση εσόδων, αλλά οι λειτουργικές ζημιές παραμένουν

Η ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών της Anthropic είναι εντυπωσιακή. Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 33,2 δισ. δολαρίων στο πρώτο 9μηνο του 2026, έναντι μόλις 2,5 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η αύξηση αποτυπώνει την ταχύτατη διεύρυνση της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας, καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ενσωματώνουν τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες τους.

Ωστόσο, η εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε λειτουργική κερδοφορία. Για το ίδιο 9μηνο, η Anthropic κατέγραψε λειτουργικές ζημιές ύψους 1,26 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας εγγραφής, τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις, καθώς επεκτείνει τη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ και αναλαμβάνει το αντίστοιχο κόστος λειτουργίας των υποδομών της.

4. Τα 81 δισ. δολάρια εσόδων σε ετήσια βάση δεν είναι πραγματοποιημένος τζίρος

Ένα από τα μεγέθη που ξεχωρίζουν στα οικονομικά στοιχεία της Anthropic είναι τα περίπου 81 δισ. δολάρια εσόδων σε ετησιοποιημένη βάση (run rate revenue), όπως καταγράφηκαν στις 31 Οκτωβρίου 2026.

Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 10 δισ. δολάρια σε σχέση με έναν μήνα νωρίτερα.

Χρειάζεται, ωστόσο, μια σημαντική διευκρίνιση: τα 81 δισ. δολάρια δεν αντιστοιχούν σε έσοδα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος. Πρόκειται για μια εκτίμηση που προκύπτει από την αναγωγή της πρόσφατης εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας σε ετήσια βάση.

Με άλλα λόγια, το run rate αποτυπώνει τον ρυθμό με τον οποίο κινείται η επιχείρηση σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όχι τα έσοδα που έχουν ήδη εισπραχθεί ή καταγραφεί σε μια ολοκληρωμένη οικονομική χρήση.

Η ίδια η Anthropic επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο μέγεθος δεν αποτελεί απαραίτητα αξιόπιστη ένδειξη για τα μελλοντικά οικονομικά της αποτελέσματα.

Η διάκριση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους επενδυτές, καθώς η ταχύτητα ανάπτυξης των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στον τρέχοντα ρυθμό εσόδων και στα τελικά οικονομικά αποτελέσματα.

5. Σχεδόν 12.000 επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικούς πελάτες της Anthropic

Η ανάπτυξη της Anthropic δεν βασίζεται μόνο στη διάδοση του Claude μεταξύ των μεμονωμένων χρηστών, αλλά και στην αυξανόμενη ζήτηση από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία, τον Σεπτέμβριο του 2026 διέθετε περισσότερους από 11.900 πελάτες με ετησιοποιημένα έσοδα τουλάχιστον 100.000 δολαρίων ο καθένας.

Από αυτούς:

– Περισσότεροι από 1.900 πελάτες αντιστοιχούσαν σε ετησιοποιημένα έσοδα τουλάχιστον 1 εκατ. δολαρίων.

– Περίπου 250 πελάτες δημιουργούσαν ετησιοποιημένα έσοδα τουλάχιστον 10 εκατ. δολαρίων.

– Παράλληλα, η Anthropic ανέφερε ότι κανένας μεμονωμένος πελάτης δεν αντιπροσώπευε περισσότερο από το 10% των συνολικών εσόδων της κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026.

Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους επενδυτές, καθώς υποδηλώνει ότι η εταιρεία έχει αναπτύξει μια ευρεία πελατειακή βάση και δεν εξαρτάται σε υπερβολικό βαθμό από έναν και μόνο μεγάλο πελάτη.

6. Δεσμεύσεις 900,9 δισ. δολαρίων για υπολογιστική ισχύ και υποδομές

Εάν τα έσοδα της Anthropic εντυπωσιάζουν, εξίσου εντυπωσιακές είναι και οι οικονομικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για την ανάπτυξη των τεχνολογικών της υποδομών.

Στα στοιχεία της δημόσιας εγγραφής, η εταιρεία γνωστοποίησε δεσμεύσεις για αγορές και μισθώσεις υπολογιστικής ισχύος και υποδομών συνολικού ύψους περίπου 900,9 δισ. δολαρίων.

Από αυτό το ποσό, περίπου 70,7 δισ. δολάρια αναμένεται να καταβληθούν μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αφορά πολυετείς δεσμεύσεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Anthropic καλείται να καταβάλει άμεσα το σύνολο των 900,9 δισ. δολαρίων. Πρόκειται για υποχρεώσεις που εκτείνονται σε βάθος χρόνου και συνδέονται με την εξασφάλιση της απαραίτητης υπολογιστικής ισχύος και των υποδομών που απαιτούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, το μέγεθος των δεσμεύσεων αναδεικνύει το ύψος των μελλοντικών εσόδων και της χρηματοδότησης που θα χρειαστεί η εταιρεία για να υποστηρίξει τα σχέδιά της.

7. Διαφορετικό μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης: Ισχυρός ρόλος για τους ιδρυτές

Ένα ακόμη στοιχείο που διαφοροποιεί την Anthropic από μια τυπική εισηγμένη εταιρεία είναι η εταιρική της δομή.

Η Anthropic έχει οργανωθεί ως εταιρεία κοινωφελούς σκοπού (Public Benefit Corporation), ένα εταιρικό μοντέλο που επιτρέπει στη διοίκηση να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο την οικονομική απόδοση για τους μετόχους, αλλά και έναν ευρύτερο σκοπό κοινωνικού οφέλους.

Στο πλαίσιο αυτό, διαθέτει ένα ειδικό καταπίστευμα μακροπρόθεσμου οφέλους (Long-Term Benefit Trust), το οποίο έχει τη δυνατότητα να εκλέγει μέλη που συγκροτούν την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου.

Παράλληλα, μια ειδική μετοχή Κατηγορίας F (Class F) παρέχει στην εταιρεία των ιδρυτών το 50,1% των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων για θέματα γενικής αρμοδιότητας.

Επιπλέον, η Anthropic έχει διαθέσει στο Public Benefit Fund μετοχές που αντιστοιχούν στο 5% του μετοχικού της κεφαλαίου σε πλήρως απομειωμένη βάση (fully diluted equity).

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι όσοι επενδύουν στην Anthropic δεν αποκτούν συμμετοχή σε μια εταιρεία με την παραδοσιακή δομή εταιρικής διακυβέρνησης. Το μοντέλο της προβλέπει ότι η αποστολή της εταιρείας και η μακροπρόθεσμη διακυβέρνησή της θα έχουν θεσμικά κατοχυρωμένο ρόλο, παράλληλα με την επιδίωξη αποδόσεων για τους μετόχους.

Το μεγάλο στοίχημα μετά την IPO

Η δημόσια εγγραφή προσφέρει στην Anthropic μια τεράστια δεξαμενή κεφαλαίων, προκειμένου να επιταχύνει την ανάπτυξη του Claude και να επεκτείνει τις υπολογιστικές και τεχνολογικές της υποδομές.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, είναι εάν η αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης και η διεύρυνση της πελατειακής βάσης θα μπορέσουν να συμβαδίσουν με το τεράστιο κόστος ανάπτυξης, τις μακροπρόθεσμες οικονομικές δεσμεύσεις και το ιδιαίτερο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης.

Για τους επενδυτές, το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο πόσο γρήγορα αναπτύσσεται η Anthropic, αλλά και κατά πόσο μπορεί να μετατρέψει αυτή την ανάπτυξη σε βιώσιμη κερδοφορία.

Η IPO των 81 δισ. δολαρίων ανεβάζει τον πήχη για ολόκληρη τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης. Ταυτόχρονα, θέτει υπό το μικροσκόπιο της αγοράς το πραγματικό κόστος της κούρσας για την κυριαρχία στην AI.

Forbes