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Με ισχυρή άνοδο ξεκίνησε την Πέμπτη η διαπραγμάτευση της μετοχής της Anthropic στον δείκτη Nasdaq, με την τιμή της να ανοίγει στα 111,50 δολάρια, αυξημένη κατά 34% σε σχέση με την τιμή των 83 δολαρίων που είχε καθοριστεί την Τετάρτη κατά την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) για την είσοδο της εταιρείας AI στη Wall Street.

Ωστόσο, ο χθεσινός αρχικός ενθουσιασμός περιορίστηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης, με τη μετοχή να κλείνει στα 97,17 δολάρια, διατηρώντας κέρδη 17% έναντι της τιμής εισαγωγής.

Η χρηματιστηριακή αξία της Anthropic διαμορφώθηκε περίπου στα 1,5 τρισ. δολάρια, ενώ η πλήρως χθεσινή αποτίμησή της έφτασε τα 2 τρισ. δολάρια, ξεπερνώντας εκείνη της SpaceX κατά την εισαγωγή της τον Ιούνιο του ’26.

Η υποχώρηση από το υψηλό επίπεδο της έναρξης αντανακλά την τωρινή επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης και την τεράστια δανειοδότηση του.