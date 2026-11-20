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Ένα μικρό επίθεμα που τοποθετείται στο δέρμα και μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς έναν σημαντικό δείκτη καρδιακής βλάβης ανέπτυξαν επιστήμονες στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η νέα τεχνολογία δημιουργεί προοπτικές για την έγκαιρη αναγνώριση καρδιακών επιπλοκών μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, ακόμη και όταν ο ασθενής δεν παρουσιάζει συμπτώματα.

Η συσκευή, που ονομάζεται Differential Aptalyzer, παρουσιάστηκε σε μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances, από ερευνητές των πανεπιστημίων McMaster, Waterloo και New York University.

Το επίθεμα διαθέτει μικροσκοπικές βελόνες κατασκευασμένες από ειδικό πολυμερές υλικό, οι οποίες εισχωρούν επιφανειακά στο δέρμα και συλλέγουν διάμεσο υγρό, δηλαδή το υγρό που περιβάλλει τα κύτταρα.

Μέσω ενός ενσωματωμένου βιοαισθητήρα, η συσκευή παρακολουθεί τις μεταβολές της καρδιακής τροπονίνης Ι, μιας πρωτεΐνης που απελευθερώνεται όταν προκαλείται βλάβη στον καρδιακό μυ.

Σήμερα, η μέτρηση της τροπονίνης πραγματοποιείται κυρίως με εξετάσεις αίματος. Η δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησής της, χωρίς επαναλαμβανόμενες αιμοληψίες, θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική εξέλιξη στην καρδιολογική φροντίδα.

Οι κίνδυνοι μετά το χειρουργείο

Η ανάγκη για μια τέτοια τεχνολογία συνδέεται με ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται παγκοσμίως εκατοντάδες εκατομμύρια μη καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Σε ασθενείς υψηλότερου κινδύνου μπορεί να εμφανιστεί μετεγχειρητική μυοκαρδιακή βλάβη, η οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν συνοδεύεται από πόνο στο στήθος ή άλλα χαρακτηριστικά συμπτώματα.

Αυτό σημαίνει ότι ένας ασθενής μπορεί να έχει υποστεί καρδιακή βλάβη χωρίς να το γνωρίζει, ιδιαίτερα εάν έχει ήδη επιστρέψει στο σπίτι του.

Η νέα συσκευή επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτό το διαγνωστικό κενό, καταγράφοντας τις αυξομειώσεις της τροπονίνης σε πραγματικό χρόνο.

Οι επιστήμονες συνδύασαν δύο διαφορετικούς μηχανισμούς αναγνώρισης της πρωτεΐνης: αντισώματα και απταμερή, μικρές αλληλουχίες γενετικού υλικού που μπορούν να συνδέονται με συγκεκριμένους μοριακούς στόχους.

Η τεχνολογία επιτρέπει στον αισθητήρα να ανανεώνει τη μέτρησή του, ώστε να καταγράφει όχι μόνο την παρουσία της πρωτεΐνης αλλά και εάν τα επίπεδά της αυξάνονται ή μειώνονται.

Τι έδειξαν οι πρώτες δοκιμές

Η συσκευή δοκιμάστηκε σε πειραματόζωα και κατάφερε να παρακολουθήσει την άνοδο και την πτώση της τροπονίνης, παρουσιάζοντας μεταβολές αντίστοιχες με εκείνες που καταγράφηκαν σε εξετάσεις αίματος.

Σε ξεχωριστό πείραμα, εντόπισε επίσης αυξημένα επίπεδα τροπονίνης σε ποντίκια με στεφανιαία νόσο.

Τα αποτελέσματα θεωρούνται ενθαρρυντικά, ωστόσο η τεχνολογία δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί κλινικά σε ανθρώπους.

Οι ερευνητές πρέπει να διαπιστώσουν πόσο γρήγορα οι αλλαγές της τροπονίνης στο αίμα αντανακλώνται στο διάμεσο υγρό και εάν οι μετρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν αξιόπιστα για την έγκαιρη αναγνώριση καρδιακής βλάβης.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητά της, η συσκευή θα μπορούσε μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση ασθενών μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά και για άλλες καρδιολογικές εφαρμογές.