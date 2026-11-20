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Στο €1,6 εκατομμύριο τουλάχιστον ανεβαίνει το ποσό που θα διεκδικήσουν οι παίκτες του Τζόκερ στην επόμενη κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026.

Το ποσό προέκυψε μετά το νέο τζακ ποτ που σημειώθηκε στη χθεσινή διαλογή της 3147ης κλήρωσης, με το έπαθλο της πρώτης κατηγορίας να μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν: 42, 40, 34, 15, 39.

Τζόκερ ο αριθμός: 4

Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.