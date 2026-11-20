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Μπορεί 45 λεπτά περπατήματος να έχουν διαφορετική επίδραση στον οργανισμό ανάλογα με το πώς κατανέμονται μέσα στην ημέρα;

Νέα κλινική μελέτη δείχνει ότι η συχνή διακοπή της καθιστικής ζωής με σύντομους περιπάτους μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερα οφέλη στον έλεγχο του σακχάρου από έναν συνεχόμενο περίπατο ίδιας συνολικής διάρκειας.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Obesity, πραγματοποιήθηκε σε 30 ενήλικες με υπερβάλλον βάρος ή παχυσαρκία, οι οποίοι περνούσαν περισσότερες από έξι ώρες την ημέρα καθισμένοι.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Και οι δύο περπατούσαν με γρήγορο ρυθμό συνολικά 45 λεπτά ημερησίως, πέντε ημέρες την εβδομάδα, για έξι εβδομάδες.

Η διαφορά ήταν ότι η μία ομάδα πραγματοποιούσε την άσκηση σε μικρότερα διαστήματα μέσα στην ημέρα, ενώ η άλλη σε μία συνεχόμενη περίοδο.

Στο τέλος της μελέτης, όσοι σηκώνονταν πιο συχνά για περπάτημα παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση στη ρύθμιση της γλυκόζης. Καταγράφηκαν επίσης μικρότερες διακυμάνσεις του σακχάρου κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι δεν έχει σημασία μόνο η συνολική ποσότητα της άσκησης, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώνεται στην ημέρα.

Η μελέτη, ωστόσο, ήταν μικρή και περιορισμένης διάρκειας. Δεν αποδεικνύει ότι οι σύντομοι περίπατοι προλαμβάνουν μακροπρόθεσμα τον διαβήτη ούτε ότι πρέπει να αντικαταστήσουν τη συστηματική άσκηση.

Προσθέτει, όμως, ένα ενδιαφέρον στοιχείο: το να σηκωνόμαστε συχνότερα από την καρέκλα ενδέχεται να έχει μεγαλύτερη μεταβολική σημασία από όση πιστεύαμε.