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Εκτεταμένη αντιτρομοκρατική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Αυστραλία, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να πραγματοποιούν εφόδους σε κατοικίες, προσαγωγές και συλλήψεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας (New South Wales Police) και η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας (Australian Federal Police).

Μεγάλος αριθμός αστυνομικών πραγματοποίησε πριν από το πρώτο φως της ημέρας έφοδο σε κατοικία στο Κάμπελταουν.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος και βαριά οπλισμένα μέλη της ειδικής μονάδας «Raptor», η οποία εστιάζει στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Στο σημείο βρίσκονται επίσης σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών υλών, κλιμάκια της εγκληματολογικής υπηρεσίας, καθώς και στελέχη της Μονάδας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Κατά την επιχείρηση συνελήφθη ένας άνδρας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sydney Morning Herald, ο συλληφθείς φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση με τη χρήση εκρηκτικών.

Την ίδια ώρα, συντονισμένα, η αστυνομία διεξήγαγε σειρά εφόδων σε πέντε ακόμη τοποθεσίες στο Κάμπελταουν και το Λακέμπα στο Σίδνεϊ όπου προχώρησε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και σε άλλες συλλήψεις υπόπτων.

Η περιοχές που διεξάγονται οι αστυνομικές επιχειρήσεις παραμένουν αποκλεισμένες ενώ η αστυνομία δεν προέβη σε περαιτέρω σχόλια, δεδομένου ότι η επιχείρηση είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες.

ertnews.gr