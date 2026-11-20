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Ένα απρόσμενο περιστατικό με πρωταγωνιστές τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, και τον Βέλγο ομόλογό του, Μπαρτ Ντε Βέβερ, χάρισε μια απρόσμενη στιγμή χαλάρωσης στη Σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Βερολίνο.

Το σχετικό βίντεο έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.

Ο Ράμα πλησίασε τον Ντε Βέβερ από πίσω, την ώρα που εκείνος συνομιλούσε με δημοσιογράφους, και τον αγκάλιασε σφιχτά, περνώντας τα χέρια του γύρω από το σώμα του. Ο Βέλγος πρωθυπουργός, χωρίς να γυρίσει, φάνηκε να αντιλαμβάνεται ποιος ήταν και σχολίασε με χιούμορ:

«Αυτός πρέπει να είναι ο Αλβανός. Πάντα έρχεται από πίσω».

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο, ενώ το Associated Press φωτογράφισε τους δύο ηγέτες να αγκαλιάζονται κατά την άφιξή τους στη συνάντηση.

Η απίστευτη αντίδραση του Ντε Βέβερ στην αγκαλιά του Ράμα

Albanian PM Edi Rama hugs Belgian PM Bart De Wever from behind.



De Wever:



That must be the Albanian guy. He always comes from behind. pic.twitter.com/hSVU84NNEy November 19, 2026

Το απόσπασμα, όπως ήταν αναμενόμενο, διαδόθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο και έγινε viral.

Ο Ντε Βέβερ ηγείται της βελγικής κυβέρνησης συνασπισμού από τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ ο Ράμα βρίσκεται στην πρωθυπουργία της Αλβανίας από το 2013 και είναι γνωστός για το ανεπίσημο ύφος του σε διεθνείς συναντήσεις. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περαιτέρω σχόλια από τους δύο ηγέτες για το περιστατικό, πέρα από την on-camera ατάκα του Βέλγου πρωθυπουργού.

Το στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στο περιθώριο των κρίσιμων διαβουλεύσεων για τη συνέχιση της στήριξης προς το Κίεβο, τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και τον ενδεχόμενο ρόλο της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Στη Σύνοδο του Βερολίνου συμμετείχαν, σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση, 44 αντιπροσωπείες, μεταξύ των οποίων 26 αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων, καθώς και οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Κεντρικό ρόλο είχε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας, στις εγγυήσεις ασφαλείας και στον ρόλο της Ευρώπης σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

iefimerida.gr