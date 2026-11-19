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Με τις δύο όψεις του φεγγαριού θα μπορούσε να ζωγραφιστεί ο πίνακας της κυπριακής οικονομίας. Στη μία όψη βρίσκεται η ανάπτυξη, η οποία τρέχει με υψηλές ταχύτητες και στην άλλη ο πληθωρισμός, ο οποίος τον Οκτώβριο αναρριχήθηκε στο 5,4%.

Η θετική πορεία των οικονομικών δεικτών, η οποία αποτυπώθηκε στις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν, δεν κατάφερε για την ώρα τουλάχιστον να αναχαιτίσει το κύμα των ανατιμήσεων, που επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Οι αυξήσεις στις τιμές εκτείνονται από τις μεταφορές και τη στέγαση, μέχρι τα τρόφιμα και την εστίαση.

Φωτιά η ενέργεια

Όπως προκύπτει και από τα τελικά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Στατιστική Υπηρεσία, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 5,4% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, έναντι 5,2% τον Σεπτέμβριο. Στο δεκάμηνο η άνοδος ανέρχεται στο 3,46% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Την πληθωριστική έκρηξη πυροδοτεί η ενέργεια, με ετήσια αύξηση 24,1% και μηνιαία 3,7%. Ακολουθούν οι μεταφορές, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 14,6% σε έναν χρόνο, και η στέγαση μαζί με το νερό, τον ηλεκτρισμό και τα καύσιμα, με άνοδο 10,9%. Στην εστίαση και τη διαμονή οι αυξήσεις έφτασαν το 9,1%, ενώ στα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά το 5,3%.

Πιο ακριβή η Κύπρος από την Ευρωζώνη

Μεγαλύτερη βαρύτητα αποκτά, μάλιστα, η σύγκριση με το σύνολο της Ευρωζώνης.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, o ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 4% τον Οκτώβριο, έναντι 3,8% τον Σεπτέμβριο. Αντιπαραθέτοντας τα στοιχεία με τα κυπριακά δεδομένα, διαπιστώνεται ότι οι αυξήσεις στην Κύπρο είναι κατά σχεδόν 1,5% πάνω από τον μέσο όρο. Στην E.E. τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία με 7%, στη Λιθουανία με 6,1% και στη Βουλγαρία με 5,9%. Στον αντίποδα, ο χαμηλότερος πληθωρισμός σημειώθηκε στη Σουηδία με μόλις 0,6% και ακολούθησαν η Τσεχία και η Δανία με 2,1%.

Πάντως, κοινός παρονομαστής των πληθωριστικών πιέσεων παραμένει η ενέργεια, η οποία στην Ευρωζώνη κατέγραψε ετήσια αύξηση 21%.

Ανάπτυξη η άλλη όψη

Στον απόηχο της έκθεσης των φθινοπωρινών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο υπουργός Οικονομικών εμφανίζεται ικανοποιημένος με τις ταχύτητες που τρέχει το 2026 η ανάπτυξη. Η Κομισιόν αναμένει ότι η μεγέθυνση της κυπριακής οικονομίας το 2026 θα τρέξει με ρυθμό 3,4% και όχι με 2,3% όπως εκτιμούσε την Άνοιξη, κατατάσσοντάς την Κύπρο τρίτη στην Ευρωζώνη.

Σε γραπτή δήλωση του ο Μάκης Κεραυνός, απέδωσε τη θετική εικόνα στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι «η Κύπρος βαδίζει με σταθερότητα, σχέδιο, υπευθυνότητα και συνετή δημοσιονομική πολιτική».

Διαβεβαίωσε, παράλληλα, ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει «με προσήλωση» την εφαρμογή στοχευμένων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς και την ενίσχυση της υγείας, της παιδείας και της κοινωνικής πολιτικής. Έκανε, επίσης, αναφορά σε επενδύσεις σε υποδομές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.