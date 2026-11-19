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Περίπου 194 γραμμάρια κάνναβης εντόπισε η ΥΚΑΝ στη Λεμεσό, σε έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη 53χρονου και 25χρονου. Ο 53χρονος τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, όπου θα ζητηθεί η προσωποκράτησή του. Ο 25χρονος αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να κατηγορηθεί.

Η έρευνα στην οικία του 53χρονου έγινε την Τετάρτη, μετά την αξιολόγηση πληροφορίας. Σε δωμάτιο όπου διαμένει ο 25χρονος εντοπίστηκαν έξι σπαστήρες με ίχνη κάνναβης. Ο 25χρονος συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου.

Σε άλλο χώρο της οικίας βρέθηκαν τρία πλαστικά δοχεία με περίπου 24 γραμμάρια κάνναβης και 16 κουτιά φαρμακευτικού σκευάσματος.

Στη συνέχεια, έπειτα από υπόδειξη του 53χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε δέντρο ένα κρυμμένο τσαντάκι με επτά συσκευασίες κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους περίπου 170 γραμμαρίων, και μία ζυγαριά ακριβείας.

Ο 53χρονος συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος. Τις εξετάσεις συνεχίζει το Κλιμάκιο Λεμεσού της ΥΚΑΝ.