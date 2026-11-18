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Στην τρίτη θέση της Ευρωζώνης ως προς τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης κατατάσσεται η Κύπρος, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, ο οποίος χαιρέτισε την ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κυπριακή οικονομία. Η Κομισιόν αναθεώρησε την εκτίμησή της για την ανάπτυξη του 2026 στο 3,4% από 2,3%, ενώ για το 2027 προβλέπει ανάπτυξη 3%, έναντι 2,7% που εκτιμούσε την άνοιξη.

Σε γραπτή δήλωσή του, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των Φθινοπωρινών Οικονομικών Προβλέψεων 2026 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι η νέα αξιολόγηση επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο, την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας, παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις.

Όπως σημείωσε, η αναθεώρηση των προβλέψεων αποτελεί, κατά την εκτίμησή του, αναγνώριση της ορθότητας της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζουν το Υπουργείο Οικονομικών και η Κυβέρνηση.

Ανοδική αναθεώρηση κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναβάθμισε κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες την πρόβλεψη για την ανάπτυξη του 2026, σε σύγκριση με τις εαρινές εκτιμήσεις της.

Συγκεκριμένα, ο προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης αυξήθηκε από 2,3% σε 3,4%, ενώ για το 2027 η εκτίμηση αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες, από 2,7% σε 3%.

Σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό, οι επιδόσεις αυτές κατατάσσουν την Κύπρο μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών της Ευρωζώνης.

Ο Υπουργός υποστήριξε ότι οι προβλέψεις αντανακλούν τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη των ευρωπαϊκών θεσμών στην κυπριακή οικονομία και αποτελούν αποτέλεσμα της συνεπούς οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης.

Όπως ανέφερε, η πολιτική αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο, εξωστρεφές και κοινωνικά δίκαιο μοντέλο ανάπτυξης.

Έμφαση στη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Ο Μάκης Κεραυνός διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει στοχευμένα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δημιουργεί η θετική πορεία της οικονομίας.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι στις κυβερνητικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται η ενίσχυση της υγείας, της παιδείας και της κοινωνικής πολιτικής, καθώς και οι επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

«Η Κύπρος βαδίζει με σταθερότητα, σχέδιο, υπευθυνότητα και συνετή δημοσιονομική πολιτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, ο Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη συνέχιση της οικονομικής πολιτικής της, με στόχο η αναπτυξιακή δυναμική να συνοδεύεται από ουσιαστικά οφέλη για την κοινωνία.