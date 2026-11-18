Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η JYSK, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ειδών σπιτιού παγκοσμίως, προετοιμάζεται για το άνοιγμα των πρώτων της καταστημάτων στην Κύπρο την άνοιξη του 2027 και αναζητά ήδη τους ανθρώπους που θα στελεχώσουν τη νέα αυτή δυναμική αρχή.

Με περισσότερα από 3.600 καταστήματα σε 49 χώρες και πάνω από 34.000 εργαζομένους παγκοσμίως, η JYSK έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο δυναμικές εταιρείες λιανικής διεθνώς. Παράλληλα, ξεχωρίζει ως εργοδότης που επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη, την εκπαίδευση και την εξέλιξη των εργαζομένων.

Γιατί να επιλέξει κάποιος τη JYSK

Ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές

Δανέζικη εργασιακή κουλτούρα: εμπιστοσύνη, ομαδικότητα, ευθύνη και ισορροπία, σε ένα περιβάλλον όπου κάθε φωνή μετράει.

Εκπαίδευση από την πρώτη μέρα: πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης πριν και μετά το άνοιγμα των καταστημάτων.

Πραγματική εξέλιξη: στη JYSK, πολλοί Διευθυντές Καταστημάτων ξεκίνησαν ως Πωλητές. Η εξέλιξη βασίζεται στην προσπάθεια και την απόδοση.

Κάτι μοναδικό: η ευκαιρία να είσαι μέρος της πρώτης ομάδας της JYSK στην Κύπρο και να στήσεις ένα κατάστημα από την αρχή.

«Μετά από 11 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην Ελλάδα, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που φέρνουμε τη JYSK στην Κύπρο. Για εμάς, η ανάπτυξη δεν σημαίνει μόνο νέα καταστήματα, αλλά κυρίως νέες ομάδες και νέες ευκαιρίες για ανθρώπους που θέλουν να εξελιχθούν. Ανυπομονούμε να γνωρίσουμε τους Κύπριους υποψηφίους, να μοιραστούμε μαζί τους την κουλτούρα μας και να γράψουμε μαζί το πρώτο κεφάλαιο της JYSK στην Κύπρο», δηλώνει η Ντόρα Αντωνάτου, HR Manager της JYSK Ελλάδας.

Για τα πρώτα καταστήματα στην Κύπρο, η JYSK αναζητά:

Πωλητές / Πωλήτριες πλήρους απασχόλησης

Πωλητές / Πωλήτριες μερικής απασχόλησης

Υποδιευθυντές / Υποδιευθύντριες Καταστημάτων

Διευθυντές / Διευθύντριες Καταστημάτων

Είτε έχεις εμπειρία στη διοίκηση καταστήματος είτε τώρα κάνεις τα πρώτα σου βήματα στο λιανεμπόριο, η JYSK θέλει να σε γνωρίσει.

JYSK Career Day: γνωριμία από κοντά

📅 Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου

🕚 11:00 – 19:00

📍 Paradox Museum, Λεμεσός

Έλα να γνωρίσεις την ομάδα της JYSK, να μάθεις τι σημαίνει να δουλεύεις με δανέζική εργασιακή κουλτούρα και να κάνεις τη συνέντευξή σου την ίδια μέρα, χωρίς ραντεβού.

👉 Δεν μπορείς να έρθεις; Δες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και κάνε αίτηση σήμερα.

JYSK

Bring Dedication. Meet Possibilities.