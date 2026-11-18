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Θετικά μηνύματα για την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας (GSI) έστειλαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν την Τετάρτη (18/11), μετά την 4η Διακυβερνητική Σύνοδο στη Λευκωσία.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για πρόοδο στις εργασίες και συνεχή συντονισμό με την Ελλάδα, τη Γαλλία και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ενώ ο κ. Μητσοτάκης χαιρέτισε την επανέναρξη των ερευνών βυθού την περασμένη εβδομάδα, τονίζοντας ότι το έργο «προχωρεί ομαλά, απρόσκοπτα και βάσει του αρχικού σχεδιασμού».

Πρόοδος καταγράφεται στις εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας (GSI), με συνεχή συντονισμό με την Ελλάδα, τη Γαλλία και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την 4η Διακυβερνητική Σύνοδο Κύπρου-Ελλάδας στη Λευκωσία.

Από την πλευρά του, ο κ. Μητσοτάκης χαιρέτισε την επανέναρξη των ερευνών βυθού την περασμένη εβδομάδα, σημειώνοντας ότι το έργο «προχωρεί ομαλά, απρόσκοπτα και βάσει του αρχικού σχεδιασμού».

Παράλληλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε την πρόβλεψη ότι η Κύπρος θα ενταχθεί επίσημα στη Ζώνη Σένγκεν την 1η Ιουλίου 2027, με την έναρξη της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, και ότι αυτή θα είναι η πρώτη ουσιαστική απόφαση που θα ληφθεί επί Ελληνικής Προεδρίας.

Αναφερόμενος στο GSI, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε το έργο στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο, την ευρύτερη περιοχή και την Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι υπάρχει «διαρκής συντονισμός» και «διαρκής συνεργασία» με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Γάλλο Πρόεδρο και την ηγεσία των ευρωπαϊκών θεσμών.

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της διασύνδεσης και τον θετικό αντίκτυπο που αναμένεται να έχει για την Κύπρο.

«Επιμείναμε και επιμένουμε στην υλοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού στρατηγικού έργου, ξεπερνώντας τους όποιους σκοπέλους συναντήσαμε στην πορεία», ανέφερε.

Συνεργασία ενόψει Ελληνικής Προεδρίας ΕΕ και ΠΔΠ

Αναφερόμενος στην Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την Κυπριακή Προεδρία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα σκοπεύει να αξιοποιήσει την εμπειρία της Κύπρου από τη διαχείριση σύνθετων ευρωπαϊκών φακέλων.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις επικείμενες συζητήσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τονίζοντας την ανάγκη επαρκών οικονομικών πόρων για την ανταγωνιστικότητα, την άμυνα και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η μεταφορά τεχνογνωσίας από την Κυπριακή Προεδρία στην Ελλάδα αποτέλεσε έναν από τους τρεις βασικούς πυλώνες της Συνόδου, με ενημέρωση των Ελλήνων Υπουργών για τη διαχείριση ευρωπαϊκών φακέλων και την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Στόχος η επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι «εργαζόμαστε έτσι ώστε να αξιοποιηθεί η παρούσα κινητικότητα», εκφράζοντας την προσδοκία για συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως είπε, στόχος παραμένει η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν, εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και στη βάση των αρχών, των αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ευχαρίστησε, παράλληλα ,την Ελλάδα για τη σταθερή στήριξη στις προσπάθειες για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της Κύπρου.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του ΓΓ του ΟΗΕ για επανέναρξη των συνομιλιών, με στόχο μια «δίκαιη, βιώσιμη λύση, μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις, χωρίς δυνάμεις κατοχής».

Τεχνητή Νοημοσύνη και ψηφιακές υπηρεσίες

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να αναφέρεται στις δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της δικαιοσύνης, της δημόσιας τάξης, της εργασίας, της ναυτιλίας, του τουρισμού και του πολιτισμού.

Σημείωσε ότι η Κύπρος και η Ελλάδα επιδιώκουν να έχουν «ένα ενεργό ρόλο σε αυτή την μετάβαση», αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις τους, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα θέτει στη διάθεση της Κύπρου τις υποδομές της στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, κάνοντας αναφορά στο AI Factory «Φάρος», στον «Δαίδαλο» και στην ανάπτυξη ελληνικών γλωσσικών μοντέλων.

Στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης, εξέφρασε ικανοποίηση για την αξιοποίηση στην Κύπρο εφαρμογών που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι «βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, των επιχειρήσεων, διευκολύνουν την επαφή με το κράτος, μειώνουν τη γραφειοκρατία».

Αναφέρθηκε ακόμη στον «Ψηφιακό Πολίτη» και στην επικείμενη ενσωμάτωση εισιτηρίων αθλητικών αγώνων στην εφαρμογή, κατά το πρότυπο της Ελλάδας, όπου, όπως είπε, το μέτρο συνέβαλε στην αντιμετώπιση της οπαδικής βίας.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πλήρη απαγόρευση πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 ετών σε σειρά πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, την οποία, όπως είπε, η Ελλάδα θα εφαρμόσει από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Υπογράμμισε παράλληλα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη «δεν πρέπει να υποκαταστήσει ποτέ τον άνθρωπο», τονίζοντας την ανάγκη για αυστηρούς κανόνες, προστασία προσωπικών δεδομένων και ανθρώπινη ευθύνη στη λήψη αποφάσεων.

Πολιτική Προστασία και αεροπυρόσβεση

Στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της κοινής ετοιμότητας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως οι καύσωνες, η ξηρασία, η λειψυδρία και οι δασικές πυρκαγιές.

Σημείωσε ότι η συνεργασία ενισχύθηκε φέτος με την πρώτη προεγκατάσταση Ελλήνων δασοπυροσβεστών στην Κύπρο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ενώ αναφέρθηκε και στις προοπτικές περαιτέρω αξιοποίησης του Περιφερειακού Κέντρου Αεροπυρόσβεσης στην Πάφο.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του περιφερειακού κόμβου αεροπυρόσβεσης και της κοινής αξιοποίησης υποδομών και εναέριων μέσων, αναφέροντας ότι η Ελλάδα θα παραλάβει τα νέα Canadair 515 το 2028.

Επισήμανε επίσης τις δυνατότητες αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης για την πρόβλεψη της εξάπλωσης πυρκαγιών και τη διαχείριση υδάτινων πόρων.

Συνεργασία σε υγεία, ναυτιλία και στεγαστική πολιτική

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συνεργασία στον τομέα της υγείας, επισημαίνοντας τη συμφωνία για την εκπαίδευση πληρωμάτων ασθενοφόρων.

Στη ναυτιλία, σημείωσε ότι η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει την κυπριακή εμπειρία για την προσέλκυση περισσότερων πλοίων στην ελληνική σημαία, ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

Στάθηκε ακόμη στις κοινές προκλήσεις στον τομέα της στέγασης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης καινοτόμων πολιτικών για την εξασφάλιση προσιτής κατοικίας, τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση.

Αναφερόμενος στη σημασία της διακυβερνητικής συνεργασίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι «δεν είναι απλά διασκέψεις για να βγαίνουν φωτογραφίες, για να συζητούμε», προσθέτοντας ότι οι κοινές πρωτοβουλίες αποφέρουν αποτελέσματα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Η επόμενη Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου-Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα το 2027, σύμφωνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

Προεδρία ΕΕ, ΤΝ και Πολιτική Προστασία οι άξονες της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου

Η μεταφορά εμπειρίας από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, οι πρακτικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης και η Πολιτική Προστασία αποτέλεσαν τους τρεις κεντρικούς άξονες της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου και Ελλάδας, που συνήλθε την Τετάρτη στη Λευκωσία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η Σύνοδος αποτελεί σταθερό θεσμό από το 2023, με πρωτοβουλία του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και έχει πλέον ετήσιο ρυθμό, οργανώνοντας τη συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας σε συγκεκριμένες δράσεις.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή 14 Υπουργών και Υφυπουργών από την Ελλάδα και 11 από την Κύπρο, καταδεικνύει την επιτυχία του σχήματος και ότι υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο περιθώριο για ουσιαστική ενίσχυση και εμβάθυνση των διμερών σχέσεων σε πολλούς τομείς. Η επόμενη Διακυβερνητική Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα εντός του 2027, με ημερομηνία και θεματολογία που θα καθοριστούν από κοινού.

Η φετινή Σύνοδος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επιβεβαιώνει ότι η θεσμοθέτηση της συνεργασίας έχει δημιουργήσει σταθερό ετήσιο πλαίσιο πολιτικού συντονισμού. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι η συνεργασία εδράζεται σε ευρύ υπόβαθρο συμφωνιών στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της Εργασίας, της Ενέργειας, της Ψηφιακής Πολιτικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Πολιτικής Προστασίας, του Πολιτισμού, των Μεταφορών και της Άμυνας.

Όπως ανακοινώθηκε, στο πλαίσιο της Συνόδου υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας για την εκπαίδευση πληρωμάτων ασθενοφόρων, καθώς και δύο Δηλώσεις Προθέσεων: για τη δυνατότητα φοίτησης Κυπρίων μελών της Αστυνομίας στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και για την εκπαίδευση προσωπικού της Κυπριακής Ακτοφυλακής στις Ναυτικές Σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωματικών της Ελλάδας.

Παράλληλα, στο πολιτικό σκέλος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, χαιρέτισαν την κινητικότητα στο Κυπριακό και την προοπτική συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας τη σημασία επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017 στο Κραν Μοντανά.

Στο πλαίσιο της Συνόδου, η κυπριακή κυβέρνηση ενημέρωσε τους Έλληνες αξιωματούχους για βασικά διδάγματα και πρακτικές από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, τόσο στην οργανωτική προετοιμασία όσο και στη διαχείριση και προώθηση ευρωπαϊκών φακέλων. Η ανταλλαγή έγινε ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και θα συνεχιστεί μέσα από τις αντίστοιχες υπουργικές συνεργασίες.

Η Προεδρία αναφέρει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αποτέλεσε οριζόντιο θέμα της Συνόδου, με τις δύο κυβερνήσεις να εξετάζουν συγκεκριμένα εργαλεία και πιλοτικές εφαρμογές για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς πολίτες, εργαζομένους και επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση των συμφωνημένων δράσεων ΤΝ μεταξύ των δύο χωρών, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας αναλαμβάνουν τον συνολικό συντονισμό, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η υπεύθυνη χρήση ΤΝ στη σχολική εκπαίδευση και πιλοτική εφαρμογή στην Κύπρο, με αξιοποίηση των EDUPLAN.AI, ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης και του AI in Schools. Στο πλαίσιο αυτό, προωθήθηκε κοινός μαθητικός διαγωνισμός γραμματισμού στα μέσα και την πληροφορία, ενώ για την εργασία εξετάστηκε κοινό πιλοτικό πρόγραμμα αναβάθμισης και επανακατάρτισης με εξατομικευμένες διαδρομές.

Όσον αφορά τις εφαρμογές ΤΝ στην υγεία, συζητήθηκαν ψηφιακοί βοηθοί όπως οι myHealthDoc και MyHealth Agent, εργαλεία για επαγγελματίες και πολίτες, η επιδημιολογική επιτήρηση και η ανάλυση δεδομένων υγείας, καθώς και πιθανές εφαρμογές στην ογκολογική και αιματολογική φροντίδα.

Στο τραπέζι τέθηκαν, ακόμα, εικονικός βοηθός για προξενικές υπηρεσίες, ψηφιακό ιστορικό αρχείο και σύστημα γνώσης, παρακολούθηση διεθνούς δημοσιότητας και πλατφόρμα αντιμετώπισης παραπληροφόρησης. Συζητήθηκαν, επίσης, η αξιοποίηση δεδομένων ελληνικών μικροδορυφόρων και της υποδομής του Κέντρου Αριστείας «Ερατοσθένης», καθώς και ο ελληνικός νόμος για την προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο, για τον οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί η ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου από την Κυπριακή Κυβέρνηση και προωθήθηκε για δημόσια διαβούλευση.

Επιπρόσθετα, εξετάστηκε η αξιοποίηση ΤΝ για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και την επιχειρησιακή ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και εφαρμογές στην επεξεργασία ηχητικών δεδομένων, στη μετάφραση δικαστικών εγγράφων και στην αναβάθμιση συστημάτων διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων.

Σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία και τον τουρισμό, παρουσιάστηκε η δυνατότητα ανάπτυξης του AI Maritime Career Navigator για την προσέλκυση νέων στα ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλματα, ενώ συζητήθηκε η μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ψηφιακό βοηθό τουρισμού mAiGreece και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Συζητήθηκε, εξάλλου, και η αξιοποίηση του PHAROS AI Factory για γλωσσικά και πολιτιστικά δεδομένα, με αναφορά στη διαφύλαξη της ελληνικής γλώσσας και της κυπριακής διαλέκτου. Στην ατζέντα περιλήφθηκαν επίσης πιλοτικές εφαρμογές ΤΝ στον πολιτισμό, ψηφιακά δίδυμα, η προστασία μνημείων από την κλιματική αλλαγή μέσω του HERISKTAGE 2.0 και η σχέση ΤΝ, πνευματικής ιδιοκτησίας και σύγχρονης δημιουργίας.

Κοινή ετοιμότητα και περιφερειακή προοπτική στο επίκεντρο της συνεργασίας στην Πολιτική Προστασία

Στη συζήτηση για τη συνεργασία σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, οι δύο πλευρές χαιρέτισαν τη συνεργασία της αντιπυρικής περιόδου του 2026, όταν η Κύπρος φιλοξένησε για πρώτη φορά προεγκατεστημένη πυροσβεστική δύναμη από την Ελλάδα, αποτελούμενη από 21 μέλη του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Στη Σύνοδο συζητήθηκαν η συμμετοχή αρμόδιου ελληνικού φορέα στην υπό διαμόρφωση κοινοπραξία για το Περιφερειακό Κέντρο Αεροπυρόσβεσης CRAFS, η συνεργασία με το πρόγραμμα PPRD-Med, κοινές ασκήσεις και συνεκπαίδευση, καθώς και η αξιοποίηση drones, ψηφιακών εργαλείων και ΤΝ για την εκτίμηση κινδύνων και την έγκαιρη προειδοποίηση. Σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη χρηματοδότηση για το CRAFS υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ, ενώ για ευρύτερες περιφερειακές δράσεις ανέρχεται σε περίπου 4 εκατ. ευρώ.

Επίσης, έγινε ανταλλαγή τεχνογνωσίας για το ελληνικό Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων και Έγκαιρης Προειδοποίησης «ΑΙΓΙΣ» και προτάθηκε ελληνοκυπριακή συνεργασία για έξυπνη πρόληψη δασικών πυρκαγιών με χρήση ΤΝ.

ΚΥΠΕ