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Ένας στους τρεις εργαζομένους (34%) θεωρεί ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην επαγγελματική τους εξέλιξη, σύμφωνα με νέα έρευνα που πραγματοποίησε στο Ηνωμένο Βασίλειο η ευρωπαϊκή εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας payabl. Το ποσοστό αυξάνεται στο 43% μεταξύ των νεότερων εργαζομένων, ηλικίας 18 έως 34 ετών, ενώ σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς τις ευκαιρίες επαγγελματικής δικτύωσης και ανέλιξης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 43% των εργαζομένων ηλικίας 18–34 ετών εκτιμά ότι η γονεϊκότητα δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια στην επαγγελματική εξέλιξη, έναντι μόλις 21% των εργαζομένων ηλικίας 55 ετών και άνω.

Η έρευνα καταγράφει επίσης διαφορετικές αντιλήψεις μεταξύ των δύο φύλων σχετικά με τις δυνατότητες επαγγελματικής δικτύωσης στον χώρο εργασίας.

Συγκεκριμένα, μόλις το 35% των γυναικών θεωρεί ότι άνδρες και γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής δικτύωσης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των ανδρών ανέρχεται στο 53%.

Οι οικογενειακές υποχρεώσεις περιορίζουν τις επαγγελματικές επαφές

Οι ευθύνες φροντίδας των παιδιών φαίνεται να αποτελούν σημαντικό παράγοντα στις αντιλήψεις των εργαζομένων για τις ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 29% των γυναικών θεωρεί ότι οι υποχρεώσεις ανατροφής των παιδιών ενδέχεται να περιορίσουν τη δυνατότητά τους να δημιουργούν επαγγελματικές επαφές ή να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες με συναδέλφους εκτός ωραρίου εργασίας.

Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 38% στις γυναίκες ηλικίας 18–34 ετών, αναδεικνύοντας τις ανησυχίες που καταγράφονται μεταξύ των νεότερων εργαζομένων για τις επιπτώσεις της γονεϊκότητας στην επαγγελματική τους πορεία.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι προβληματισμοί δεν περιορίζονται στις επίσημες διαδικασίες προαγωγής, αλλά επεκτείνονται και στις άτυπες επαγγελματικές σχέσεις, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες.

Payabl.: Η στήριξη πρέπει να συνεχίζεται και μετά τη γονική άδεια

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Jolita Strasunskaite, Group Chief People Officer της payabl., υπογράμμισε ότι η υποστήριξη των εργαζόμενων γονέων δεν πρέπει να περιορίζεται στην περίοδο της γονικής άδειας.

Όπως ανέφερε, κατά την απουσία ενός εργαζομένου, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να εξελίσσονται, οι ομάδες αναδιαμορφώνονται και προκύπτουν νέες επαγγελματικές δυνατότητες.

«Έτσι, ακόμη και αν κάποιος επιστρέψει στην ίδια θέση, με τις ίδιες απολαβές, μπορεί να αισθάνεται ότι έχει χάσει την αυτοπεποίθησή του, την αναγνώριση στον εργασιακό του χώρο ή τη δυναμική που είχε αναπτύξει στην καριέρα του», σημείωσε.

Η κ. Strasunskaite επισήμανε ότι η επαγγελματική ανάπτυξη εξαρτάται από περισσότερους παράγοντες πέραν των επίσημων διαδικασιών αξιολόγησης και προαγωγής.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ συναδέλφων, η συμμετοχή σε επαγγελματικές δραστηριότητες και η πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τους εργοδότες να εξετάσουν κατά πόσον οι πρακτικές που εφαρμόζουν δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες για εργαζομένους με οικογενειακές υποχρεώσεις.

Νέο τετράμηνο πρόγραμμα στήριξης της μητρότητας

Με αφορμή τα ευρήματα της έρευνας, η payabl. παρουσίασε το Mum Support Group Programme, ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα υποστήριξης εργαζόμενων μητέρων.

Η πρωτοβουλία καλύπτει την περίοδο της εγκυμοσύνης, την άδεια μητρότητας, το διάστημα μετά τον τοκετό και την επιστροφή στην εργασία.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τεσσάρων μηνών και περιλαμβάνει συναντήσεις μικρών ομάδων με την καθοδήγηση ειδικών, σε περιβάλλον εμπιστευτικότητας.

Οι συναντήσεις επικεντρώνονται σε ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά τη μετάβαση στη μητρότητα, όπως η ψυχική και συναισθηματική ευεξία, η σωματική αποκατάσταση μετά τον τοκετό, οι προσωπικές σχέσεις και η αυτοπεποίθηση.

Παράλληλα, εξετάζονται θέματα ανατροφής των παιδιών και εξισορρόπησης των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγκύους, εργαζόμενες που βρίσκονται σε άδεια μητρότητας ή επιστρέφουν στα καθήκοντά τους, καθώς και σε μητέρες μικρών παιδιών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στόχος είναι η παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης, ώστε οι εργαζόμενες να αντιμετωπίζουν τις αλλαγές που συνοδεύουν τη μητρότητα, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.

Σύνδεση με τη μισθολογική ισότητα

Η πρωτοβουλία εντάσσεται, σύμφωνα με την payabl., στην ευρύτερη προσπάθεια περιορισμού των παραγόντων που συμβάλλουν στις επαγγελματικές και μισθολογικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η εταιρεία συνδέει το πρόγραμμα με τους στόχους της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη Μισθολογική Διαφάνεια, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ίσης αμοιβής και στην αντιμετώπιση των μισθολογικών διαφορών μεταξύ των φύλων.

Η Jolita Strasunskaite υπογράμμισε ότι η κατοχύρωση της θέσης εργασίας κατά την περίοδο της μητρότητας αποτελεί σημαντική προϋπόθεση, αλλά δεν επαρκεί από μόνη της για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών επαγγελματικής ανέλιξης.

«Μια σωστά σχεδιασμένη πολιτική μητρότητας προστατεύει τη θέση εργασίας μιας γυναίκας. Για να στηρίξουμε όμως και την επαγγελματική της εξέλιξη, χρειάζεται να είμαστε δίπλα της πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την άδεια μητρότητας», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να εξαλείψουν όλες τις προκλήσεις που συνοδεύουν τη γονεϊκότητα, μπορούν όμως να διασφαλίσουν ότι οι εργασιακές πρακτικές δεν δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια.

«Η απόκτηση ενός παιδιού δεν θα πρέπει να αναγκάζει κανέναν να επιλέξει ανάμεσα στην οικογένειά του και την επαγγελματική του εξέλιξη», κατέληξε.