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Μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2026 έχουν προθεσμία οι πιστωτές της πρώην Λαϊκής Τράπεζας να συμπληρώσουν ή να επαληθεύσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης, σύμφωνα με ενημέρωση του Συνδέσμου Καταθετών Λαϊκής (ΣΥΚΑΛΑ). Η προθεσμία αφορά τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και νομικές οντότητες και εταιρείες, με τον Σύνδεσμο να προειδοποιεί ότι η μη συμμόρφωση θα επιφέρει αποκλεισμό από τη διαδικασία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΚΑΛΑ, το γραφείο του εκκαθαριστή έχει επικοινωνήσει με πιστωτές που θεωρούνται εν δυνάμει δικαιούχοι αποζημίωσης, προκειμένου να τους ζητήσει να συμπληρώσουν στοιχεία που εκκρεμούν.

Τι πρέπει να κάνουν τα φυσικά πρόσωπα

Η πρώτη ανακοίνωση του εκκαθαριστή αφορά φυσικά πρόσωπα που έχουν ήδη εγγραφεί στη διαδικασία, αλλά δεν έχουν προχωρήσει στην απαιτούμενη επαλήθευση των προσωπικών τους στοιχείων ή των ποσών που έχουν δηλώσει.

Όπως διευκρινίζει ο ΣΥΚΑΛΑ, όσοι εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία πρέπει να ολοκληρώσουν την επαλήθευση μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα αποκλειστούν από τη διαδικασία.

Τι ισχύει για εταιρείες και νομικές οντότητες

Η δεύτερη ανακοίνωση αφορά νομικές οντότητες και εταιρείες που δεν έχουν υποβάλει τις απαιτούμενες εκθέσεις των ελεγκτών τους.

Και σε αυτή την περίπτωση, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εγγράφων είναι η 3η Δεκεμβρίου 2026.

Ο ΣΥΚΑΛΑ επισημαίνει ότι η μη υποβολή των εκθέσεων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας θα οδηγήσει επίσης σε αποκλεισμό από τη διαδικασία.

Ο Σύνδεσμος καλεί ουσιαστικά τους επηρεαζόμενους πιστωτές να ανταποκριθούν εγκαίρως στις σχετικές ειδοποιήσεις του εκκαθαριστή.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τους αριθμούς τηλεφώνου που περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις του εκκαθαριστή.