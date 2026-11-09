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Επαναλειτουργεί από σήμερα, 9 Νοεμβρίου 2026, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, δίνοντας νέα ευκαιρία υποβολής αιτήσεων σε φυσικά πρόσωπα που επηρεάστηκαν από το κούρεμα καταθέσεων και αξιογράφων του 2013 και δεν είχαν συμμετάσχει στην προηγούμενη διαδικασία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2027, ημερομηνία μετά την οποία δεν θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων.

Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα που είχαν την ιδιότητα του ιδιώτη πελάτη και υπέστησαν απομείωση καταθέσεων ή αξιογράφων το 2013, λόγω των μέτρων εξυγίανσης στην Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή Τράπεζα.

Βασική προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να μην είχαν υποβάλει αίτηση κατά την περίοδο 20 Δεκεμβρίου 2023 έως 25 Μαΐου 2024 και να μην έχουν λάβει αριθμό αναφοράς NSF.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η υποβολή πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, με χρήση προσωπικού λογαριασμού CY Login.

Για τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν κυπριακή ταυτότητα ή άδεια παραμονής στην Κύπρο (ARC), απαιτείται η δημιουργία και ταυτοποίηση λογαριασμού CY Login.

Όσοι δεν διαθέτουν κυπριακή ταυτότητα και δεν είναι κάτοικοι Κύπρου χρειάζεται να δημιουργήσουν λογαριασμό, ενώ η ταυτοποίησή τους πραγματοποιείται κατά την υποβολή της αίτησης, μέσω πρόσθετων στοιχείων και εγγράφων.

Για αποθανόντα επηρεαζόμενα πρόσωπα, η ανακοίνωση προβλέπει υποβολή μέσω ταυτοποιημένου ή μη ταυτοποιημένου λογαριασμού CY Login στο όνομα του αποθανόντος.

Τι στοιχεία ζητούνται από Τράπεζα Κύπρου και Λαϊκή

Το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι η διαδικασία καταχώρισης στοιχείων διαφέρει ανάλογα με την τράπεζα στην οποία πραγματοποιήθηκε η απομείωση.

Για την Τράπεζα Κύπρου, απαιτείται η συμπλήρωση οποιουδήποτε αριθμού τραπεζικού λογαριασμού ή αριθμού μερίδας επενδυτή, χωρίς να χρειάζεται να δηλωθεί το ποσό της απομείωσης.

Για τη Λαϊκή Τράπεζα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο το πεδίο απομείωσης.

Διευκρινίζεται επίσης ότι η απομείωση καταθέσεων έγινε ανά πελάτη και όχι ανά τραπεζικό λογαριασμό, ενώ για τα αξιόγραφα έγινε ανά μερίδα επενδυτή.

Τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα διασταυρωθούν με τα δεδομένα των δύο τραπεζών, προκειμένου να αξιολογηθεί η συμμετοχή των αιτητών στο σχέδιο μερικής αναπλήρωσης.

Προσοχή στην οριστική υποβολή

Το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι η συμμετοχή στο σχέδιο προϋποθέτει την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Με την οριστική υποβολή παρέχεται αριθμός αναφοράς NSF, ο οποίος επιβεβαιώνει την καταχώριση της αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προηγουμένως τις οδηγίες της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Για ζητήματα που αφορούν το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης μπορούν να επικοινωνούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης nsf@mof.gov.cy, ενώ για τεχνικά θέματα του CY Login μέσω του CyLoginSupport@dits.dmrid.gov.cy.

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι τα ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά γραπτώς και πρέπει να αφορούν ζητήματα που δεν καλύπτονται από την ανακοίνωση ή τις οδηγίες της πλατφόρμας.

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 28η Ιανουαρίου 2027.