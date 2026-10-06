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Από τις 6 Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου 2026 επαναλειτουργεί η ηλεκτρονική υπηρεσία «Έλεγχος Αποτελεσμάτων Απομείωσης Σχεδίου Αναπλήρωσης» του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, δίνοντας τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα που είχαν υποβάλει αρχική αίτηση να ολοκληρώσουν εκκρεμείς ενέργειες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η υπηρεσία αφορά αποκλειστικά όσους υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση από τις 20 Δεκεμβρίου 2023 έως τις 25 Μαΐου 2024, έλαβαν αριθμό αναφοράς NSF-****, αλλά δεν προχώρησαν σε επιβεβαίωση στοιχείων, ανάρτηση IBAN ή υποβολή ένστασης κατά την περίοδο 19 Ιουνίου–31 Οκτωβρίου 2025.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση μέσω της σχετικής σελίδας στο gov.cy ή απευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης.

Η σύνδεση γίνεται μέσω CY Login, με τον ίδιο λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική αίτηση. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την οριστική υποβολή παρέχεται νέος αριθμός αναφοράς, της μορφής NSF2-****.

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι η παρούσα επαναλειτουργία δεν αφορά όσους δεν είχαν υποβάλει αρχική ηλεκτρονική αίτηση την περίοδο 20 Δεκεμβρίου 2023–25 Μαΐου 2024.

Για αυτά τα φυσικά πρόσωπα, η υπηρεσία «Συμμετοχή στο Σχέδιο Αναπλήρωσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης» θα επαναλειτουργήσει εντός του φθινοπώρου του 2026. Η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί αργότερα και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Για ζητήματα που αφορούν το Ταμείο, η επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης nsf@mof.gov.cy. Για ταχύτερη εξέταση, τα μηνύματα πρέπει να περιλαμβάνουν τον αριθμό αναφοράς της αίτησης, όπου υπάρχει, και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για θέματα σύνδεσης στο CY Login, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση CyLoginSupport@dits.dmrid.gov.cy.