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Διπλός είναι ο στόχος του προϋπολογισμού του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, ύψους €28,7 εκατ. Από τη μια, προβλέπεται η κάλυψη καταθετών και κατόχων αξιογράφων, των οποίων οι καταθέσεις απομειώθηκαν τον Μάρτιο του 2013, κατά το κούρεμα που αποφασίστηκε από το Eurogroup, και δεν αποζημιώθηκαν από το Σχέδιο Μερικής Αναπλήρωσης του 2025. Από την άλλη, προβλέπεται επιπλέον αποζημίωση 2,5% στους δικαιούχους του πρώτου σχεδίου, ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό κάλυψης από το 10% στο 12,5%. Πρόκειται ουσιαστικά για τη δεύτερη δόση.

Παράλληλα, το 2027 αναμένεται να εφαρμοστεί νέο σχέδιο, ενώ τον Νοέμβριο θα ανοίξει εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση το 2025. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αναμένεται, επίσης, να αποφασίσει κατά πόσο στο νέο σχέδιο θα ενταχθούν και οι περίπου 90 χιλ. μέτοχοι. Σύμφωνα με γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνεται στη σχετική νομοθεσία και εναπόκειται στο Συμβούλιο να αποφασίσει εάν θα την εντάξει. Παράλληλα, εντός του έτους αναμένεται συμφωνία για την αποκατάσταση των Ταμείων Προνοίας των τραπεζοϋπαλλήλων.

Ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, Ανδρέας Ζαχαριάδης, ανέφερε ότι από τα €28,7 εκατ. τα €10 εκατ. θα καταβληθούν σε περίπου 1.200 δικαιούχους, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση αλλά δεν συμπεριέλαβαν IBAN. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει εκ νέου, ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν τα απαραίτητα στοιχεία. Θα καλυφθούν, επίσης, δικαιούχοι που υπέβαλαν ένσταση ή στοιχεία αλλά δεν έλαβαν πληρωμή.

Ποσό €17-20 εκατ. θα διατεθεί για την επέκταση του σχεδίου του 2025, με τους δικαιούχους που έλαβαν 10% να λαμβάνουν επιπλέον 2,5%. Μέχρι σήμερα, το κράτος έχει καταβάλει αποζημιώσεις σε 7.160 φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποφασιστεί εάν οι νέοι αιτητές θα φτάσουν από τον πρώτο χρόνο στο ίδιο ποσοστό κάλυψης με τους υφιστάμενους δικαιούχους.

Το αποθεματικό του Ταμείου ανέρχεται σήμερα στα €240 εκατ. και, μετά την καταβολή των €28,7 εκατ., θα διαμορφωθεί στα €211 εκατ., ενώ το 2027 αναμένεται να ενισχυθεί με ακόμη €50 εκατ.

Οι επηρεαζόμενοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, με τον ΣΥΚΑΛΑ να κάνει λόγο για μία μόνο εκταμίευση από τις τέσσερις που είχαν δεσμευθεί. Ο Σύνδεσμος Αξιογράφων χαρακτήρισε χαμηλό το ποσοστό του 2,5%, ενώ ο Σύνδεσμος Παλαιών Μετόχων της Τράπεζας Κύπρου ζήτησε επίσπευση της διαδικασίας για τους 90 χιλ. μετόχους.

Τέλος, συζήτηση έγινε και για τα νομικά έξοδα που έχουν επιδικαστεί υπέρ της Δημοκρατίας. Η Επιτροπή ζήτησε δέσμευση ότι δεν θα ληφθούν μέτρα κατά των «κουρεμένων», με το Υπουργείο Οικονομικών να απαντά ότι δεν μπορεί να παρέμβει σε δικαστική απόφαση και ότι τα επιδικασθέντα ποσά ανήκουν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.