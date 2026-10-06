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Στην Αργεντινή η αποψινή αναμέτρηση με το Μπενίν αντιμετωπίζεται ως το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Τα ΜΜΕ της χώρας κάνουν λόγο για την τελευταία παράσταση του αρχηγού, αντιμετωπίζοντας τον Λιονέλ Μέσι ως ένα σύμβολο που ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαίρου.

Στο κατάμεστο Μονουμεντάλ, μπροστά σε περισσότερους από 85.000 ανθρώπους, ο Μέσι θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας του. Η αναμέτρηση με το Μπενίν θα είναι μια τελετή αποχαιρετισμού στον ποδοσφαιριστή που για περισσότερο από δύο δεκαετίες αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την Αργεντινή.

Η αθλητική εφημερίδα Olé χαρακτηρίζει τη βραδιά «την τελευταία παράσταση του Λέο». Το ενδιαφέρον της δεν περιορίζεται στο αγωνιστικό κομμάτι. Όλη η βραδιά έχει σχεδιαστεί ως ένας μεγάλος φόρος τιμής στον αρχηγό: μουσική, ειδικά σόου, drones, πυροτεχνήματα και μια ξεχωριστή τελετή μετά το τέλος της αναμέτρησης.

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