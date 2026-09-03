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Το κούρεμα του 2013 έφερε την κυπριακή οικονομία στο χείλος της καταστροφής. Επιχειρήσεις έκλεισαν, οικογένειες έχασαν τις οικονομίες μιας ζωής και, σήμερα, δεκατρία χρόνια μετά, το κράτος καλείται να πληρώσει μέρος του λογαριασμού.

Ωστόσο, οι «κουρεμένοι» φαίνεται πως στο τέλος βρέθηκαν να χρωστούν και χρήματα στο κράτος.

Το Ταμείο Αλληλεγγύης δημιουργήθηκε ώστε να επιστραφούν ποσά στους κουρεμένους καταθέτες. Ωστόσο, η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει χρόνια, αφού το συνολικό ποσό, με βάση τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για ένταξη στο Ταμείο, υπολογίζεται στα €2 δισ. Παράλληλα, οι επηρεαζόμενοι βρίσκονται τώρα ενώπιον και ενός διαφορετικού προβλήματος.

Και αυτό διότι, τα πρώτα χρόνια μετά το κούρεμα, προχώρησαν σε αγωγές κατά του κράτους, τις οποίες τελικά απέσυραν. Ως αποτέλεσμα, αρκετοί «κουρεμένοι» καλούνται σήμερα να καταβάλουν νομικά έξοδα που έκανε το κράτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους συνδέσμους των επηρεαζομένων, οι αγωγές που είχαν καταχωριστεί και τελικά αποσύρθηκαν ανέρχονται σε αρκετές χιλιάδες, με τη συντριπτική πλειονότητα των αιτητών να καλείται σήμερα να καταβάλει στο κράτος νομικά έξοδα, που κυμαίνονται από €1.500 μέχρι και €20.000 για κάθε ένα.

Το ζήτημα, μάλιστα, δεν είναι καινούργιο. Αυτό καταδεικνύεται και από τις ενέργειες της ίδιας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η οποία δημιούργησε διαδικασία για μειωμένα δικηγορικά έξοδα, καλύπτοντας τόσο όσους επιθυμούν να αποσύρουν εκκρεμείς αγωγές όσο και όσους τις είχαν ήδη αποσύρει, αλλά εξακολουθούσαν να οφείλουν έξοδα. Η διαδικασία εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, η ρύθμιση αυτή δεν φαίνεται να ικανοποιεί τους κουρεμένους. Ο πρόεδρος του ΣΥΚΑΛΑ, Άδωνις Παπακωνσταντίνου, κληθείς από τον «Φ» να σχολιάσει το ζήτημα, τόνισε πως το κράτος θα πρέπει να σταματήσει να διεκδικεί τα έξοδα των αγωγών, αφού, σύμφωνα με τον ίδιο, φέρει την ευθύνη για το κούρεμα.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου υποστήριξε, παράλληλα, πως οι αγωγές κατατέθηκαν στα επαρχιακά δικαστήρια κατόπιν υπόδειξης του Ανωτάτου, αφού προηγουμένως κουρεμένοι καταθέτες είχαν προσφύγει σε αυτό, ζητώντας την ακύρωση των διαταγμάτων που σχετίζονταν με το κούρεμα.

Σε ερώτησή μας κατά πόσον κάποιοι δικηγόροι ενδεχομένως να εκμεταλλεύτηκαν την απόγνωση των κουρεμένων, ωθώντας τους να προχωρήσουν σε αγωγές και καλλιεργώντας υπερβολικές προσδοκίες για την έκβασή τους, απάντησε αρνητικά, λέγοντας πως, τουλάχιστον με βάση την προσωπική του εμπειρία, δεν διαπίστωσε κάτι τέτοιο.

Αυτό που ζητούν, όπως συμπλήρωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου, δεν είναι ούτε μειωμένα έξοδα, ούτε διευκολύνσεις αποπληρωμής, αλλά την πλήρη διαγραφή των ποσών που οφείλουν στο κράτος ως νομικά έξοδα όσοι κουρεμένοι προχώρησαν σε αγωγές και ακολούθως τις απέσυραν.

Μάλιστα, όπως πληροφορούμαστε, το εν λόγω ζήτημα πρόκειται να εγγραφεί στη Βουλή, προκειμένου να συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή.

Δόθηκαν €72 εκατ. το 2025

Όσον αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης, ο κ. Παπακωνσταντίνου ανέφερε πως κατά το 2025 δόθηκαν περίπου €72 εκατ. σε κουρεμένους, από τα συνολικά €100 εκατ. που είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό.

Όπως εξήγησε, τα υπόλοιπα περίπου €28 εκατ. δεν κατέστη δυνατό να εκταμιευθούν λόγω λανθασμένων στοιχείων και αιτήσεων που είχαν υποβληθεί.

Σε σχέση με το 2026, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για το πότε θα πραγματοποιηθεί η επόμενη εκταμίευση ούτε για το ύψος του ποσού που θα διατεθεί για την αναπλήρωση των απωλειών των κουρεμένων καταθετών.