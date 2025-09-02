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Η ενεργειακή επάρκεια και η δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρική ενέργεια με χαμηλότερο κόστος είναι ζητήματα που αφορούν επιτακτικά τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας οικονομίας και την ποιότητα ζωής του καθενός από εμάς.

Σε αυτή την κομβική συγκυρία για την Κύπρο, κάθε επένδυση που ενισχύει την παραγωγική δυνατότητα, διαφοροποιεί τις πηγές ηλεκτροπαραγωγής και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο ανταγωνιστικές τιμές, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και αξία.

Η επένδυση της Power Energy Cyprus Ltd (PEC), της πρώτης ιδιωτικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής του ομίλου Cyfield, δεν αποτελεί απλώς μια νέα ανάπτυξη στον επιχειρηματικό τομέα, συνολικής αξίας €210 εκατομμυρίων. Είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας που ενισχύει τις δυνατότητες της χώρας στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας, προσθέτοντας νέα παραγωγική ισχύ στο ενεργειακό μείγμα. Με παραγωγική δυνατότητα 260 ΜW, αποτελεί τον πιο ρεαλιστικό τρόπο για άμεση μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 30%.

Ιδιαίτερα για το απομονωμένο ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου, η θωράκιση της επάρκειας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού αποκτούν καίρια σημασία. Πέρα από τη δημιουργία ενός πιο ισχυρού ενεργειακού υπόβαθρου, διασφαλίζεται ότι η ζήτηση καλύπτεται με μεγαλύτερη ευχέρεια, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής κατανάλωσης, όπως είναι το καλοκαίρι. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα επαναληφθούν οι εκ περιτροπής διακοπές του φετινού καλοκαιριού, ενώ θα αποφευχθεί ο κίνδυνος ενός γενικευμένου black out.

Η μονάδα της PEC είναι σε θέση να καλύψει περίπου το ένα τρίτο των αναγκών ηλεκτροπαραγωγής. Αρχικά, είχε σχεδιαστεί για να λειτουργήσει με φυσικό αέριο. Οι μεγάλες καθυστερήσεις όμως στην έλευσή του, οδηγήσαν τη Cyfield να προχωρήσει στις τεχνικές μετατροπές, ώστε η μονάδα να μπορεί να λειτουργήσει σε πρώτη φάση με ντίζελ και να ανταποκριθεί άμεσα στο κρίσιμο ζήτημα της επάρκειας.

Οι εργασίες και οι προετοιμασίες για τη λειτουργία του σταθμού ολοκληρώθηκαν, αλλά η έναρξή του επηρεάζεται από τη σύνδεση στο δίκτυο και την αναγκαία λειτουργία της μονάδας του αντλιοστασίου. Η επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος θα ανοίξει τον δρόμο για τη λειτουργία του σταθμού και την αξιοποίηση της σημαντικής επένδυσης που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη υποδομή κατασκευάστηκε κατόπιν υποδείξεων του Υπουργείου Άμυνας και έναντι αντισταθμιστικών έργων, ύψους περίπου €2 εκατομμυρίων.

Σε μια περίοδο όπου το ενεργειακό σύστημα λειτουργεί με περιορισμένα περιθώρια ασφαλείας και το υψηλό ενεργειακό κόστος «πιέζει» ολοένα και περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η χώρα μας δεν έχει την πολυτέλεια να διατηρεί διαθέσιμη παραγωγική ισχύ εκτός συστήματος.

Γι’ αυτό άλλωστε και η ύπαρξη περισσότερων διαθέσιμων μονάδων και παραγωγών, μας αφορά όλους. Εκτός από την ενεργειακή επάρκεια κι ένα σταθερό σύστημα που θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες μιας διαρκώς αναπτυσσόμενης οικονομίας, η ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταφράζεται σε περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές. Μια ανταγωνιστική αγορά που λειτουργεί με ίσους όρους για όλους τους συμμετέχοντες, αποτελεί, κατ’ επέκταση, έναν μοχλό ανάπτυξης και ένα μέσο μείωσης του ενεργειακού κόστους.

Παράλληλα, μια μεγάλη ενεργειακή επένδυση όπως αυτή της PEC, δημιουργεί περαιτέρω οικονομική δραστηριότητα, ενισχύει την τεχνογνωσία, δημιουργεί θέσεις εργασίας και συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο δυναμικού ενεργειακού οικοσυστήματος. Πάνω απ’ όλα, όμως, αποτελεί μια πραγματική επένδυση στην ανθεκτικότητα της ίδια της χώρας. Ειδικά στην παρούσα φάση, που τα περιθώρια έχουν στενέψει, το κράτος καλείται να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο για να αντιμετωπίσει τις ενεργειακές προκλήσεις. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η αποθήκευση ενέργειας, ενίσχυση των δικτύων και η λειτουργία μιας πραγματικά ανταγωνιστικής αγοράς, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία αυτής της λύσης. Οι δε επενδύσεις που ενισχύουν την παραγωγική βάση και την ασφάλεια του συστήματος, αποδεικνύουν πως ο ιδιωτικός τομέας μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, επενδύοντας κεφάλαια, τεχνολογία και τεχνογνωσία. Καθοριστική συμβολή έχει και ο δημόσιος τομέας στη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου, ώστε οι επενδύσεις που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον να μπορούν να υλοποιούνται προς όφελος της οικονομίας και της κυπριακής κοινωνίας στο σύνολό της.

Διότι η αντιμετώπιση του ενεργειακού ζητήματος δεν αποτελεί υπόθεση ενός μόνο φορέα. Απαιτεί σχεδιασμό, επενδύσεις, αποτελεσματικές υποδομές και ένα πλαίσιο που επιτρέπει σε νέες παραγωγικές μονάδες να εντάσσονται έγκαιρα και αποτελεσματικά στο ενεργειακό σύστημα. Ο στόχος άλλωστε για περισσότερη ενεργειακή επάρκεια, μεγαλύτερη ασφάλεια, ισχυρότερη αγορά και φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα, είναι κοινός και αδιαπραγμάτευτος. Η επένδυση της PEC εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, όπου ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας μέσα από την αγαστή συνεργασία μπορούν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου, ανθεκτικού και ανταγωνιστικού ενεργειακού συστήματος. Μια απαραίτητη προϋπόθεση για την Κύπρο του σήμερα, αλλά και του αύριο.