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Με μεγαλύτερη διάθεση για δανεισμό εμφανίζονται τα κυπριακά νοικοκυριά, την ώρα που οι τράπεζες δεν αλλάζουν ουσιαστικά τη στάση τους απέναντι στους δανειολήπτες. Η ζήτηση για στεγαστικά, αλλά και για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια, συνέχισε να αυξάνεται κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της νέας έρευνας τραπεζικών χορηγήσεων Ιουλίου 2026 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η οποία καταγράφει τις εξελίξεις στο δεύτερο τρίμηνο και τις προσδοκίες των τραπεζών για το τρίτο τρίμηνο του έτους. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα: Από τη μία πλευρά, οι τράπεζες δεν εμφανίζονται διατεθειμένες να χαλαρώσουν τα κριτήρια δανειοδότησης, από την άλλη όμως η ζήτηση από τα νοικοκυριά αυξάνεται, με τη στεγαστική πίστη να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο.

Οι επιχειρήσεις, αντίθετα, κινούνται πιο προσεκτικά. Η συνολική ζήτηση για δάνεια δεν μειώνεται, όμως οι μεγάλες επενδυτικές ανάγκες υποχωρούν σε συγκεκριμένους κλάδους, με τον τουρισμό και την ενέργεια να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με την έρευνα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα. Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στην προηγούμενη έρευνα οι τράπεζες είχαν αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυστηροποίησης των κριτηρίων. Τελικά, αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Για τις επιχειρήσεις, τα κριτήρια παρέμειναν στα ίδια αυστηρά επίπεδα που ισχύουν από το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Η σταθερότητα καταγράφηκε τόσο στα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και στα δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τα νοικοκυριά. Τα κριτήρια για στεγαστικά δάνεια παραμένουν σταθερά από το πρώτο τρίμηνο του 2024, μετά την αυστηροποίηση που είχε προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Στα νέα στεγαστικά δάνεια καταγράφηκε αύξηση των δανειστικών επιτοκίων κατά το δεύτερο τρίμηνο. Η ΚΤΚ αναφέρει ότι η εξέλιξη συνδέεται, τουλάχιστον εν μέρει, με την προς τα πάνω προσαρμογή των επιτοκίων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όμως, παρά το κόστος, η καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια συνέχισε να αυξάνεται κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς οι ίδιες οι τράπεζες είχαν προβλέψει στην προηγούμενη έρευνα ότι η ζήτηση θα παρέμενε αμετάβλητη. Η ΚΤΚ σημειώνει μάλιστα ότι οι βελτιωμένες προοπτικές φαίνεται να αφορούν τόσο την αγορά κατοικίας για ιδιοκατοίκηση όσο και την αγορά κατοικίας προς ενοικίαση. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η στεγαστική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό μοχλό ζήτησης για τραπεζική χρηματοδότηση. Παρά το γεγονός ότι το κόστος δανεισμού δεν έχει επιστρέψει στα χαμηλά επίπεδα προηγούμενων ετών, η εικόνα που μεταφέρουν οι τράπεζες είναι ότι το ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας παραμένει ισχυρό.

Στον επιχειρηματικό τομέα η εικόνα είναι σαφώς πιο συγκρατημένη. Η συνολική καθαρή ζήτηση επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητη κατά το δεύτερο τρίμηνο, όπως άλλωστε ανέμεναν οι τράπεζες. Ωστόσο, πίσω από τη σταθερότητα της συνολικής ζήτησης κρύβεται μια σημαντική εξέλιξη: μειώθηκαν οι χρηματοδοτικές ανάγκες για πάγιες επενδύσεις. Η μείωση αφορά κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις και επικεντρώνεται στους τομείς του τουρισμού και της ενέργειας.

Στον τουρισμό, η ΚΤΚ εκτιμά ότι η εξέλιξη μπορεί να συνδέεται εν μέρει με την αυξημένη αβεβαιότητα που προκύπτει από τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή. Στην ενέργεια, η μειωμένη ζήτηση αφορά επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν οι παράγοντες που επηρεάζουν την αναμενόμενη απόδοση των επενδυτικών έργων, μεταξύ άλλων οι περιορισμοί στην ικανότητα του ηλεκτρικού δικτύου να απορροφήσει την παραγόμενη ενέργεια.