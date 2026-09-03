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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει κατ’ ιδίαν το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, την ώρα που το Πεντάγωνο επεκτείνει αθόρυβα την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο Τραμπ έχει συζητήσει με ανώτερους συνεργάτες του το ενδεχόμενο να κηρύξει τη λήξη του πολέμου με το Ιράν, μια επιλογή που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να προκρίνει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμά ότι η διατήρηση ισχυρής οικονομικής πίεσης θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει την Τεχεράνη είτε στη διάλυση του πυρηνικού της προγράμματος είτε σε κατάρρευση.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν την περασμένη εβδομάδα την Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας, στοχοθετώντας τις κύριες οικονομικές αρτηρίες του Ιράν, περιλαμβανομένων των ιρανικών οικονομικών τομέων του πετρελαίου, της ναυσιπλοΐας, της αεροπορίας, του χρυσού, της τεχνολογίας, καθώς και την ψηφιακή οικονομία.

Παρά τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις, το Πεντάγωνο επεκτείνει αναπτύξεις σε μια ένδειξη ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να παραταθεί «πολύ μέσα στον επόμενο χρόνο».

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διατηρούν στη Μέση Ανατολή 50.000 στρατιωτικούς και 19 πολεμικά πλοία, περιλαμβανομένων δύο αεροπλανοφόρων και 13 πυραυλοφόρων αντιτορπιλικών, ώστε να εξασφαλίζουν στον πρόεδρο επιχειρησιακή «ευελιξία».

protothema.gr