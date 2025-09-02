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Μια νέα οικιστική φιλοσοφία στον Άγιο Αθανάσιο συνδυάζει παροχές εμπνευσμένες από ξενοδοχειακές μονάδες με σχεδιασμό που θέτει την οικογένεια στο επίκεντρο, φιλοδοξώντας να αλλάξει την εμπειρία της καθημερινής ζωής στη Λεμεσό.

Η Amby, εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων με έδρα την Κύπρο, παρουσίασε το AMANI, ένα οικιστικό συγκρότημα 167 διαμερισμάτων στην περιοχή Πάνθεα του Αγίου Αθανασίου, στη Λεμεσό. Το έργο βασίζεται σε μια προσέγγιση την οποία η εταιρεία χαρακτηρίζει ως νέα για την τοπική αγορά ακινήτων: έναν τρόπο ζωής με επίκεντρο την ευεξία. Η Amby αντί να αντιμετωπίζει τις παροχές ως ένα πρόσθετο στοιχείο, έχει σχεδιάσει το AMANI έτσι ώστε η υγεία, η άνεση και η ποιότητα της καθημερινής ζωής να βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού και όχι απλά ως επιπρόσθετες ανέσεις.

Η Amby αυτοπροσδιορίζεται ως «Urban Island Developer» — ένας όρος που χρησιμοποιεί η εταιρεία για έργα τα οποία έχουν στόχο να υπερβαίνουν την απλή ανάπτυξη ακινήτων και να διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι ζουν, συνδέονται μεταξύ τους και περνούν τον χρόνο τους στην Κύπρο. Η ιδέα αυτή συνοψίζεται στο σύνθημα της Amby, «Where Ambition Meets Ambience» («Εκεί όπου η φιλοδοξία συναντά την ατμόσφαιρα»), το οποίο η εταιρεία χρησιμοποιεί για να περιγράψει έργα που έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζουν τη λειτουργικότητα με την αίσθηση του χώρου.

Το έργο αναπτύσσεται σε επτά κτίρια, σε οικόπεδο έκτασης 17.000 τ.μ., και περιλαμβάνει 167 μονάδες και πιο συγκεκριμένα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου, ενός υπνοδωματίου +1, δύο και τριών υπνοδωματίων, ορισμένα με ιδιωτικούς κήπους, καθώς και ρετιρέ δύο, τριών και τεσσάρων υπνοδωματίων. Τα διαμερίσματα έχουν θέα στους διαμορφωμένους κήπους του συγκροτήματος, τη θάλασσα, την πόλη, την πισίνα ή το γειτονικό πάρκο, ενώ τα ρετιρέ έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε να προσφέρουν θέα προς τη θάλασσα και πανοραμική θέα στην πόλη.

Η συνολική μεικτή δομημένη επιφάνεια ανέρχεται σε 25.000 τ.μ., εκ των οποίων τα 19.000 τ.μ. αποτελούν καθαρή επιφάνεια — μια έκταση που επιτρέπει στη φιλοσοφία της ευεξίας να επεκτείνεται πέρα από τα επιμέρους διαμερίσματα και να ενσωματώνεται στις κοινόχρηστες υποδομές ολόκληρου του συγκροτήματος.

«Δεν πρόκειται απλώς για μια κατοικία με πρόσθετες παροχές — πρόκειται για ένα περιβάλλον σχεδιασμένο εξαρχής με επίκεντρο την ευεξία, όπου οι οικογένειες μπορούν να ζουν, να φορτίζουν τις μπαταρίες τους, να συνδέονται και να εξελίσσονται. Το AMANI αντικατοπτρίζει το όραμά μας για την Amby: να αναδεικνύουμε νέες διαστάσεις της ζωής στην Κύπρο, επαναπροσδιορίζοντας το πώς μπορεί να βιώνεται η καθημερινότητα», δήλωσε ο Armen Arustamov, Διευθύνων Σύμβουλος της Amby Development.

Για την οικογενειακή ζωή

Η τοποθεσία αποτέλεσε βασικό παράγοντα στον σχεδιασμό. Το Grammar School βρίσκεται σε απόσταση τριών λεπτών με τα πόδια, το Foley’s School περίπου πέντε λεπτά με το αυτοκίνητο, ενώ το The Heritage School και το The Island School απέχουν περίπου 15 λεπτά με το αυτοκίνητο, καθιστώντας αρκετά από τα καθιερωμένα ιδιωτικά σχολεία της Λεμεσού εύκολα προσβάσιμα. Το συγκρότημα διαθέτει επίσης δρόμους για είσοδο και έξοδο, με στόχο να βοηθά τους κατοίκους να αποφεύγουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και να διατηρούν πιο προβλέψιμους τους χρόνους μετακίνησής τους. Για τις οικογένειες που εξετάζουν πού θα κατοικήσουν, αυτές είναι οι λεπτομέρειες που συνήθως έχουν τη μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινότητά τους.

Ευεξία ξενοδοχειακού επιπέδου, στο σπίτι

Η εμπειρία ευεξίας που προσφέρουν συνήθως τα θέρετρα είναι κάτι που οι άνθρωποι επιλέγουν για μια απόδραση Σαββατοκύριακου και όχι κάτι που εντάσσουν στην καθημερινή τους ζωή. Οι παροχές του AMANI έχουν σχεδιαστεί ώστε να φέρνουν αυτή την εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι.

Για την ευεξία και τη φυσική άσκηση, οι κάτοικοι θα έχουν πρόσβαση σε δύο εσωτερικές πισίνες, μία εξωτερική πισίνα, ξεχωριστή παιδική πισίνα, σάουνα, παγόλουτρο, αίθουσα μασάζ και γυμναστήριο με ειδικά διαμορφωμένους χώρους για γιόγκα και πιλάτες, καθώς και σε έναν βοτανόκηπο στην οροφή.

Για την εργασία και την κοινωνική ζωή, το συγκρότημα περιλαμβάνει κοινόχρηστους επαγγελματικούς χώρους, καφέ, χώρο εκδηλώσεων και χώρο μπάρμπεκιου, ενώ οι ιδιωτικοί κήποι, η παιδική χαρά και ο ασφαλής υπόγειος χώρος στάθμευσης καλύπτουν την πιο πρακτική πλευρά της καθημερινής ζωής. Πρόκειται για ένα επίπεδο παροχών που συνδέεται συχνότερα με τη φιλοξενία τύπου resort παρά με οικιστικές αναπτύξεις και αποτελεί τον πυρήνα της τοποθέτησης του AMANI στην τοπική αγορά.

Περισσότερο από ένα διαμέρισμα

Συνολικά —τα κοντινά σχολεία, οι υποδομές ευεξίας και οι κοινόχρηστοι χώροι που έχουν σχεδιαστεί για να φέρνουν τους ανθρώπους κοντά και όχι απλώς για να στεγάζουν τους κατοίκους— είναι τα στοιχεία πάνω στα οποία βασίζεται η Amby για να τοποθετήσει το AMANI στον χάρτη ως κάτι περισσότερο από μια πολυτελή οικιστική ανάπτυξη. Η εταιρεία σχεδίασε και προωθεί το έργο ως έναν χώρο όπου η ευεξία, η οικογενειακή καθημερινότητα και η αίσθηση κοινότητας συνυπάρχουν σε καθημερινή βάση, αντί να αποτελούν χαρακτηριστικά που απολαμβάνει κανείς μόνο περιστασιακά.

Η Amby αναφέρει ότι το AMANI έχει σχεδιαστεί γύρω από ένα απλό ερώτημα: πώς θα μπορούσε να είναι η καθημερινότητα μιας οικογένειας όταν η διαδρομή προς το σχολείο, οι εγκαταστάσεις ευεξίας και οι κοινόχρηστοι χώροι βρίσκονται μόλις λίγα βήματα από την εξώπορτα. Οι κατόψεις, οι παροχές και οι πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα μπορείτε να τις βρείτε στην επίσημη σελίδα του AMANI.