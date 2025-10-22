Το Υπουργείο Οικονομικών υπενθυμίζει στους δικαιούχους του Σχεδίου Αναπλήρωσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης ότι η προθεσμία για τον έλεγχο και την επιβεβαίωση των ποσών απομείωσης, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Έλεγχος Αποτελεσμάτων Απομείωσης Σχεδίου Αναπλήρωσης», λήγει οριστικά την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025.

Η διαδικασία αφορά φυσικά πρόσωπα που είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Σχέδιο την περίοδο 20 Δεκεμβρίου 2023 έως 25 Μαΐου 2024, αλλά δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τα στοιχεία της αίτησής τους ή δεν έχουν αναρτήσει τον IBAN τους.

🔗 Πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία:

👉 national-solidarity-fund-results.service.gov.cy

Σημειώνεται ότι η επιβεβαίωση των στοιχείων απομείωσης και η καταχώριση τραπεζικού λογαριασμού πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Με την ολοκλήρωση της υποβολής, ο αιτητής λαμβάνει αριθμό αναφοράς που ξεκινά με NSF2.

Το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι μετά τις 31 Οκτωβρίου 2025 η πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες επιβεβαιώσεις ή ανάρτηση IBAN και καλεί τους επηρεαζόμενους να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διαδικασία.