Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσω της υπηρεσίας «Έλεγχος Αποτελεσμάτων Απομείωσης Σχεδίου Αναπλήρωσης» έως και τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Η απόφαση ελήφθη, καθώς διαπιστώθηκε ότι σημαντικός αριθμός επηρεαζόμενων φυσικών προσώπων που είχαν καταθέσει αίτηση την περίοδο 20 Δεκεμβρίου 2023 – 25 Μαΐου 2024 δεν έχει προβεί ακόμη σε επιβεβαίωση ή έλεγχο των στοιχείων.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου:

👉 national-solidarity-fund-results.service.gov.cy

Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα αφορά αποκλειστικά αιτητές που είχαν συμμετάσχει στο Σχέδιο Αναπλήρωσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης κατά την παραπάνω περίοδο. Όσοι δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι σήμερα τα στοιχεία της αίτησής τους, οφείλουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τις 31 Οκτωβρίου, καθώς μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία δε θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής.

Παράλληλα, για τα επηρεαζόμενα πρόσωπα που δεν υπέβαλαν καθόλου αίτηση στο αρχικό διάστημα, το Υπουργείο επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να επαναλειτουργήσει σε μεταγενέστερο στάδιο την ηλεκτρονική υπηρεσία «Συμμετοχή στο Σχέδιο Αναπλήρωσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης». Σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν εντός του 2025, αφού ολοκληρωθούν οι τρέχουσες διαδικασίες.

Με την παράταση αυτή, δίνεται νέα ευκαιρία στους δικαιούχους να εξασφαλίσουν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναπλήρωσης.