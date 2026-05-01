Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν τις περιπολίες σε διεθνή ύδατα και την επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, με 45 εμπορικά πλοία να έχουν λάβει εντολή να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν σε λιμάνια.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, το μέτρο αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον αποκλεισμό. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος σε σχέση με προηγούμενες καταγραφές, καθώς νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχαν αναφερθεί 42 πλοία.

U.S. forces continue to patrol international waters and enforce the ongoing naval blockade against Iran. As of now, 45 commercial vessels have been directed to turn around or return to port to ensure compliance. pic.twitter.com/K682VHSXAq May 1, 2026

