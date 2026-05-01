Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο του Άραξου στην Ελλάδα κατά την πρώτη προσγείωση αεροσκάφους της TUI, τύπου Boeing 737-8, με την ονομασία «Patra», όταν κατέρρευσε σκάλα επιβίβασης στην οποία είχαν ανέβει δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ για την κάλυψη του γεγονότος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, από την πτώση στο έδαφος τραυματίστηκαν τρία άτομα: μια δημοσιογράφος από την Αθήνα, ένας εικονολήπτης και ένας φωτορεπόρτερ από την Πάτρα, οι οποίοι υπέστησαν κακώσεις στα άκρα και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς και δεν κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε όταν, κατά τη διαδικασία κάλυψης της εκδήλωσης, υπεύθυνοι της εταιρείας υπέδειξαν σε δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ να ανέβουν σε σκάλα επιβίβασης προκειμένου να εξασφαλιστούν καλύτερα πλάνα. Στη σκάλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχαν συγκεντρωθεί περίπου 10 έως 15 άτομα, γεγονός που οδήγησε στην κατάρρευσή της.

Στο ίδιο ρεπορτάζ σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός δεν φαίνεται να ήταν κατάλληλος για τέτοιο φορτίο, ενώ γίνεται αναφορά σε χειρισμό της διαδικασίας που εγείρει ερωτήματα ως προς την οργάνωση της εκδήλωσης.

