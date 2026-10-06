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Στην Αστυνομία παρουσιάστηκαν οι δύο οδηγοί που καταγράφονται στο βίντεο από το επεισόδιο με διανομέα φαγητού στη Λεμεσό και έδωσαν καταθέσεις, προβάλλοντας τους δικούς τους ισχυρισμούς για όσα συνέβησαν, ότι προέκυψε αντιπαράθεση ως προς την οδηγική συμπεριφορά του διανομέα. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί το θύμα, ενώ οι Αρχές διερευνούν κατά πόσον το περιστατικό προέκυψε έπειτα από παρεξήγηση που σχετίζεται με τροχαίο συμβάν.

Η υπόθεση αφορά επεισόδιο σε βάρος διανομέα φαγητού στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στη Λεμεσό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε το RoadReportCY. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου.

Αρχικά δεν είχε υποβληθεί οποιαδήποτε καταγγελία στην Αστυνομία, ωστόσο οι Αρχές προχώρησαν σε αυτεπάγγελτη διερεύνηση της υπόθεσης με αφορμή το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα, ο διανομέας εμφανίζεται δίπλα στο πεσμένο ποδήλατο και τον εξοπλισμό του, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκεται σταματημένο μαύρο όχημα. Ακολουθεί ένταση και σωματική αντιπαράθεση, η οποία μεταφέρεται στη νησίδα κυκλοφορίας, με τον διανομέα να δέχεται χτυπήματα και κλωτσιές.

Στην αντιπαράθεση εμπλέκεται στη συνέχεια και δεύτερος άνδρας.

Σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφάλισε το RoadReportCY, το επεισόδιο είχε αρχίσει λίγο πριν ενεργοποιηθεί η κάμερα. Ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ο διανομέας κινούνταν με το ποδήλατό του δίπλα από ακινητοποιημένα οχήματα, όταν άτομο μέσα από αυτοκίνητο φέρεται να τον άρπαξε από την τσάντα διανομής και να τον τράβηξε από το ποδήλατο, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

«Ένας από αυτούς άπλωσε το χέρι του από το παράθυρο, άρπαξε τον διανομέα από την τσάντα του και τον έριξε στο έδαφος. Στη συνέχεια βγήκαν από το αυτοκίνητο και άρχισαν να τον χτυπούν», ανέφερε ο μάρτυρας.

Η συγκεκριμένη στιγμή δεν καταγράφεται στο βίντεο και περιγράφεται μόνο στη μαρτυρία του αυτόπτη. Η αντιπαράθεση που ακολούθησε, ωστόσο, έχει καταγραφεί.

Κατά τον ίδιο μάρτυρα, οι άνδρες αποχώρησαν μετά το επεισόδιο με το μαύρο όχημα.

Δείτε το βίντεο