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Στη σύλληψη 18χρονου προχώρησε η Αστυνομία στην Πάφο, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης θανάτωσης γάτου, ο οποίος, σύμφωνα με τη νεκροτομή, έφερε 13 σφαιρίδια πυροβόλου όπλου.

Η υπόθεση διερευνάται από το ΤΑΕ Πάφου, το οποίο εξετάζει, πέραν της θανάτωσης ζώου, αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος και κακουργήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, καθώς και ρίψη πυροβολισμού σε κατοικημένη περιοχή.

Η υπόθεση ήρθε στο φως την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, όταν 56χρονος κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι εντόπισε τον γάτο του νεκρό σε κοντινή απόσταση από την οικία του.

Στο σημείο μετέβησαν την ίδια ημέρα μέλη του Κλιμακίου για τα Ζώα και του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού Πάφου για εξετάσεις.

Κατά τη νεκροτομή που διενεργήθηκε τη Δευτέρα στο ζώο διαπιστώθηκε ότι αυτό έφερε 13 σφαιρίδια πυροβόλου όπλου.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 18χρονου, ο οποίος συνελήφθη τη Δευτέρα.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που διενεργήθηκε στην οικία του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αριθμός τεκμηρίων.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.