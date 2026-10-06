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Εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς την αφορολόγητη αγορά κόκκινου ντίζελ υπέγραψε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ, σε προεκλογική συγκέντρωση στη Νεμπράσκα, ενώ οι τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Πρόκειται για είδος πετρελαίου που μέχρι τώρα προοριζόταν για αγροτικά μηχανήματα και μηχανήματα έργου εκτός οδικού δικτύου, όχι για ιδιωτικά αυτοκίνητα ή φορτηγά. Το συγκεκριμένο καύσιμο υπάγεται εδώ και χρόνια σε ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Είναι ανάλογο του «χρωματιστού» πετρελαίου οιυ διατίθεται στην Κύπρο και άλλες χώρες της ΕΕ για αγροτική χρήση.

Το διάταγμα «επιτρέπει στους πάντες να αγοράζουν κόκκινο ντίζελ απαλλαγμένο από φόρους», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στη συγκέντρωση.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν γνωρίζει πολλά για το συγκεκριμένο καύσιμο. «Δεν ξέρω τι είναι, αλλά δεν έχει σημασία, λένε πως είναι πολύ καλό», είπε χαριτολογώντας.

Η κίνηση έρχεται καθώς οι τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ έχουν φθάσει σε ιστορικό υψηλό, κυρίως εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν. Η δυσαρέσκεια των καταναλωτών επιβαρύνει πολιτικά τους Ρεπουμπλικάνους, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Πηγή: ΚΥΠΕ–ΑΠΕ–ΜΠΕ