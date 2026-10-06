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Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, κατόπιν Αναφοράς του Προέδρου της Δημοκρατίας, γνωμοδότησε ότι «ο περί της Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026», που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και άρθρα του Συντάγματος, και ως εκ τούτου, κρίνεται αντισυνταγματικός.

Ο νόμος, όπως τροποποιήθηκε από τη Βουλή, προέβλεπε την ακύρωση υφιστάμενων εγγράφων δικαστικών αποφάσεων (memo) που αφορούν σε δέσμευση περιουσίας οφειλέτη στις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας.

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε πως η Πρόταση Νόμου, μεταξύ άλλων:

παραβιάζει το Άρθρο 30 του Συντάγματος καθότι δεν μπορεί να τύχει αμφισβήτησης πως η εγγραφή δικαστικής απόφασης, ως ένα νομοθετημένο μέσο εκτέλεσης, τυγχάνει δικαστικής προστασίας. Συνεπώς, η εκ των υστέρων διαγραφή της εγγραφής αυτής -όπως επιχειρείτο με την Πρόταση Νόμου- πλήττει την ίδια την αποτελεσματικότητα της δικαστικής απόφασης, αφού της αφαιρεί τα έννομα αποτελέσματα της.

Η γενική νομοθετική αρμοδιότητα που παρέχεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων δυνάμει του Άρθρου 61 του Συντάγματος δεν της επιτρέπει να επεμβαίνει αναδρομικά στο αποτέλεσμα της άσκησης της δικαστικής εξουσίας. Η Βουλή των Αντιπροσώπων δύναται να θεσπίζει και να μεταβάλλει κανόνες δικαίου, δεν δύναται όμως να χρησιμοποιεί τη νομοθετική της εξουσία για να ακυρώνει ή να εξουδετερώνει ήδη παραχθέντα έννομα αποτελέσματα δικαστικών αποφάσεων.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την Αναφορά χειρίστηκαν οι κ.κ. Βίκυ Χριστοφόρου, Δικηγόρος της Δημοκρατίας Α’ και Χριστιάνα Χριστοδούλου, Δικηγόρος της Δημοκρατίας.