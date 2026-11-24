Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στο πλευρό του Γιάννη Παπαμιχαήλ βρίσκεται η οικογένειά του, μετά την είδηση της νοσηλείας του σε κλινική, όπως διαβεβαίωσε ο ξάδερφός του, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξη των οικείων του.

Ο γιος του Αντώνη Βουγιουκλάκη και ξάδερφος του Γιάννη Παπαμιχαήλ μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και μεταξύ άλλων δέχτηκε ερώτηση για την κατάσταση του ξαδέρφου του μετά την είδηση πως νοσηλεύεται σε κλινική έπειτα από εισαγγελική παραγγελία.

Από τη μεριά του ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης περιορίστηκε σε μια σύντομη τοποθέτηση, εκφράζοντας τη στήριξή του στον Γιάννη Παπαμιχαήλ: «Είμαστε δίπλα του. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ».

Δείτε το βίντεο

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου μέσα από την ίδια εκπομπή και ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου έγινε γνωστό ότι ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ νοσηλεύεται έπειτα από εισαγγελική παραγγελία.

Όπως αναφέρθηκε, ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης αναζητούσε λύση για τη στήριξη του ξαδέρφου του, καθώς η κατάσταση είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στην οικογένεια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η δημοσίευση ενός βίντεο στα social media του Γιάννη Παπαμιχαήλ ήταν η αφορμή για να επικοινωνήσει με τον γιο του Τάκη Βουγιουκλάκη, ώστε να συντονίσουν τις ενέργειες και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες.

Πιο αναλυτικά, η δημοσιογράφος ανέφερε: «Χθες αργά το βράδυ μίλησα με τον πρώτο ξάδερφό του, τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη με τον οποίο είναι πάρα πολύ κοντά και του έχει σταθεί το τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο διάστημα αμφιταλαντεύτηκε πολύ στο τι πρέπει να κάνει. Αυτό που τον ανησύχησε ιδιαίτερα ήταν το τελευταίο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, που ανήρτησε ο ίδιος ο Γιάννης Παπαμιχαήλ πριν από μερικές ημέρες. Τους ταρακούνησε πολύ και ήταν αυτό που οδήγησε τον Αιμίλιο σε συνεργασία με τον πρώτο του ξάδερφο, τον γιο του Τάκη Βουγιουκλάκη να αποφασίσουν να ζητήσουν και να πάρουν τελικά την εισαγγελική εντολή για να λάβει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ την ενδεδειγμένη ιατρική και ψυχιατρική βοήθεια που του χρειάζεται. Τονίζω και τα δύο, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει ανάγκη και από τα δύο το τελευταίο διάστημα».

protothema.gr